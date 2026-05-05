Más de 350 alumnos del colegio Las Vaguadas de Badajoz aprenden disciplina y compañerismo a través del deporte

Practicar baloncesto, fútbol, tenis, voleibol o conocer otras disciplinas como el aikido o el lanzamiento deportivo del frisbee. Más de 350 alumnos del colegio de Las Vaguadas de Badajoz viven desde ayer, y hasta el próximo viernes, 8 de mayo, la Semana del Deporte, la Salud y la Movilidad Sostenible de su centro.

Esta iniciativa educativa, ya consolidada en el calendario escolar del centro, tiene como objetivo principal el fomento de hábitos de vida saludables y la concienciación sobre el respeto al medio ambiente a través del ejercicio físico. En estas jornadas, los alumnos de infantil hasta sexto de primaria del colegio participarán durante cinco días en un programa con multitud de propuestas, desde actividades deportivas y talleres prácticas hasta charlas de concienciación donde los alumnos aprenderán disciplina y compañerismo.

Baloncesto, voleibol, fútbol o aikido

El núcleo de esta jornada reside en la participación activa de todos los alumnos del centro. Todas las instalaciones del colegio estaban abarrotadas de alumnos que probaban distintos deportes, algunos nuevos para ellos. María Isabel Aspano, maestra de Educación Física del centro educativo, ha explicado que estas jornadas sirven para que los niños conozcan nuevas modalidades deportivas, pero sobre todo "promocionar la salud, la movilidad sostenible y el deporte".

Alumnos del colegio Las Vaguadas, durante la práctica de fútbol. / Diego Rubio

Una de esas novedosas disciplinas fue la práctica del aikido. Las clases que probaban este deporte, terminaban con nuevas enseñanzas y un aprendizaje del control corporal. Los movimientos del profesor del club Akikan Badajoz debían ser copiados por el alumnado, evitando hacer daño a sus compañeros, ya que este tipo de arte marcial japonés, está enfocado en la defensa personal no violenta. Rafael Magariño, alumno de quinto de primaria, ha mostrado su agrado con esta disciplina, nueva para él. "Aunque digan que las artes marciales agresivas, te hace ver la vida de otro modo", ha concluido.

Práctica del aikido en el colegio Las Vaguadas. / Diego Rubio

En las pistas de fútbol sala y de baloncesto, se congregaban numerosos alumnos que intentaban sorprender a los profesionales invitados por el centro. David Copito, leyenda del Club Deportivo Badajoz, era quien daba indicaciones a los niños que probaban tiros a puerta con el balón de fútbol mientras que otros, que esperaban su turno, se pasaban el balón entre ellos con toda la fuerza posible a pesar de su edad. Sobre meter canastas, quienes mejor podían ayudar y animar a los niños eran los jugadores del Club Baloncesto Ciudad de Badajoz, que mostraban a los alumnos cómo era la mejor manera para encestar y así poder conseguir puntos. "He metido pocas canastas pero me lo estoy pasando muy bien", ha mencionado Vega Cruz, alumna de cuarto de primaria del colegio.

Vega Cruz, alumna de cuarto de primaria del colegio Las Vaguadas / Diego Rubio

En la otra parte del colegio, el alumnado ha practicado el lanzamiento de frisbee, una modalidad también novedosa para ellos. Los pases comenzaban a fluir por el aire en cada intento, mientras que el compañero de delante debía hacer una buena recepción para que el disco no se cayera. Tras mucha práctica, se pudo comprobar el esbozo de varias sonrisas de los alumnos que notaban como tenían habilidad para esta nueva modalidad.

Alumnos durante la práctica de voleibol en el colegio Las Vaguadas. / Diego Rubio

Las competiciones de voleibol se sucedían al mismo tiempo, tras comprender como debían recepcionar, recibir y rematar, los alumnos jugaban un partido por grupos, potenciando el compañerismo entre cada equipo. Para los más pequeños, los alumnos de infantil, sus profesoras han estado atentas de su seguridad y disfrute en el circuito de agilidad, donde el alumnado debía sortear obstáculos, saltar entre aros o zigzaguear entre conos.

Valores que trascienden el patio

María Isabel Aspano subraya que este cambio de actividades no es solo una pausa recreativa, si no una "semana diferente" que sirve de herramienta para tratar valores unidos al deporte. "A los niños les encanta, están muy motivados con todas las actividades, son días para ellos muy entretenidos, llegan cansados a casa, pero les encanta", ha destacado.

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Sobre cambiar las lecciones por el deporte, Marcos Méndez, de tercero de primaria, ha valorado que elige este tipo de actividad antes que estar en el aula, aunque no se olvida de las matemáticas. "Prefiero antes la semana del deporte, pero las multiplicaciones y las divisiones me gustan".