Caja Rural de Extremadura firma un acuerdo para apoyar al joven atleta de Badajoz David García Zurita

Caja Rural de Extremadura ha firmado un acuerdo para apoyar al joven atleta pacense David García Zurita, una de las grandes realidades del atletismo nacional e internacional, en el marco de su "firme apuesta" por el impulso del deporte y el talento de la región.

El atleta ha experimentado una progresión sobresaliente en los últimos años, logrando "importantes" resultados tanto a nivel nacional como internacional a título individual y por equipos, incluido el pasaporte a los próximos mundiales de atletismo de Pekín de 2027.

Además, David García Zurita fue reconocido recientemente con el Premio Espiga al Impulso de la Actividad Física y el Deporte, que concede Caja Rural de Extremadura, un galardón que pone en valor su proyección, su palmarés y su impacto como referente deportivo en la región.

Apoyo a otros deportistas

Con este acuerdo, la entidad financiera continúa consolidando su apoyo a los deportistas extremeños, acompañándolos en su desarrollo profesional y en la consecución de nuevos retos deportivos. El patrocinio permitirá respaldar la proyección de David García Zurita, quien ha destacado por su trayectoria en pruebas de velocidad y por sus recientes éxitos en competiciones de alto nivel.

En nota de prensa, Caja Rural de Extremadura subraya que este patrocinio responde a su vocación de apoyar iniciativas que fomenten valores como el esfuerzo, la constancia y la superación, principios que comparte plenamente con el ámbito deportivo.

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La entidad reafirma así su compromiso con el deporte como motor social y como herramienta para promover hábitos de vida saludables, especialmente entre los más jóvenes, apostando por figuras que representan "el presente y el futuro del deporte extremeño".