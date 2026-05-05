Coloquio
Charla sobre arte y creatividad en el diseño industrial en Badajoz
Organizada por la Asociación Screart, tendrá lugar este martes en Ámbito Cultural de El Corte Inglés
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este martes por la tarde una charla coloquio bajo el título ‘Arte y creatividad en el diseño industrial’, en la que Cayetano Cruz García, profesor titular de Diseño industrial en el grado de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en Centro Universitario de Mérida, será el ponente principal.
La actividad está organizada por la Asociación Screart Badajoz y el conferenciante estará acompañado por dos de sus miembros, Gabriel Noja y Miguel Ángel Ruiz. La charla está dirigida al público general, ya que ofrece una visión global de las opciones existentes y puede resultar especialmente interesante para los jóvenes.
Screart es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que surge de antiguos alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, dedicada a promover la creación artística mediante la colaboración entre artistas, exposiciones y proyectos con proyección local y transfronteriza.
La charla comenzará a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.
- Detenidos tres hombres al ser sorprendidos robando catalizadores en la autopista de Badajoz
- El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: 'Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal
- Badajoz renovará su logística urbana: así es el plan que promete menos tráfico, más eficiencia y fin al caos del reparto
- La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Susto en el Parque Infantil de Badajoz: prenden fuego a un árbol y tienen que acudir los bomberos
- Guardianes del planazo: cómo un grupo de WhatsApp revitaliza eventos culturales en Badajoz
- Duelo de orquestas en Badajoz: seis horas de música sin parar en el recinto ferial
- Las instituciones continúan trabajando para que Monesterio tenga un nuevo Cuartel de la Guardia Civil