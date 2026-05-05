Las Cruces de Mayo convertirán la plaza de San Andrés de Badajoz en un escaparate de tradición y vida

Mayo vuelve a llenar el Casco Antiguo de flores, música y convivencia. La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Badajoz organiza una nueva edición de las tradicionales Cruces de Mayo, una cita que combina devoción, cultura y participación activa de las personas mayores, y que tendrá como escenario la Plaza de San Andrés, en el Casco Antiguo de la ciudad.

Durante estos días, los centros de mayores de Badajoz y sus pedanías elaborarán y expondrán sus Cruces de Mayo, llenando el espacio de color, creatividad y tradición, en una muestra del arraigo y la riqueza cultural de esta celebración.

Programación cultural

La programación cultural se desarrollará a lo largo de varios miércoles del mes de mayo. El 6 de mayo, a las 20.00 horas, se celebrará la actuación de la Tuna de Mayores “Ciudad de Badajoz”, ofreciendo una velada musical cercana y participativa.

El 13 de mayo, a las 20.00 horas, tendrá lugar el espectáculo de copla “La copla de mi sentir”, dirigido por la reconocida cantaora extremeña Nayara Madera y la bailaora Sandra González. El público podrá disfrutar de una interpretación emotiva de algunas de las coplas más emblemáticas, en homenaje a las grandes figuras del género.

El 20 de mayo, a las 20.00 horas, se celebrará el espectáculo flamenco “De mi tierra Extremadura”, una propuesta que promete emocionar desde el primer instante. Bajo la dirección de Nayara Madera y Sandra González, y con la participación del guitarrista Joaquín Muñino, el espectáculo contará con un elenco de primer nivel acompañado por otros profesionales del flamenco.

La actuación ofrecerá un recorrido por distintos palos flamencos, poniendo en valor la riqueza cultural y las raíces de Extremadura.

Como broche final, el 27 de mayo, a las 10.00 horas, tendrá lugar la clausura con los talleres de baile de salón, bailes regionales y baile flamenco, en los que participan los centros de mayores de la ciudad, mostrando el trabajo realizado durante el curso.

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Con esta iniciativa, la Concejalía de Mayores reafirma su compromiso con la promoción del envejecimiento activo, la participación social y la conservación de las tradiciones, ofreciendo una programación cultural que devuelve el color, la alegría y la convivencia al corazón de la ciudad.