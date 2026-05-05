"Si se cruza un niño pequeño, lo matan": miedo en Valdepasillas por el uso incívico de patinetes en el parque Alconchel

"A la velocidad que llevan, si se cruza un niño pequeño, lo matan". Con esas palabras, Antonia Gómez, vecina de Valdepasillas, resume el miedo que aseguran sentir muchos usuarios del parque Alconchel, en Badajoz, ante la presencia de un grupo determinado de jóvenes que circula con patinetes eléctricos a gran velocidad por zonas peatonales.

Antonia explica que la situación no es nueva y que llevan "un tiempo" intentando que solucionen el problema. Según cuenta, los vecinos han llamado la atención en varias ocasiones a estos jóvenes, pero la respuesta suele ser de burla o insultos. "Luego increpan con insultos y en plan jocoso dicen: ¿Y la policía no viene?".

La vecina afirma que el problema se agrava especialmente los viernes y sábados. "Es imposible poder estar en el parque sentado, caminando con tus animales o con tus mayores", lamenta. En su caso, afirma que ha dejado de acudir con su padre durante los fines de semana. "Evitamos ir al parque porque no podemos estar".

Antonia asegura que han llamado en varias ocasiones a la Policía Local. Sin embargo, sostiene que la respuesta no siempre llega a tiempo. "Cuando aparece el coche, ellos lo ven venir, paran, dejan el patinete y se sientan en el banco".

Atropellos y agresiones

Los vecinos hablan de varios episodios preocupantes. Uno de ellos, según los testimonios recogidos, afectaría a un hombre que pasea habitualmente con su perro por el parque. "Me comentaron que lo había atropellado un patinete y que, tras el suceso, lo habían visto en silla de ruedas", cuenta Antonia.

Antonia Gómez, una de las vecinas afectadas por el comportamiento de los jóvenes en Vadepasillas. / Diego Rubio Paredes

Otra vecina asegura que los patinetes atraviesan el parque "a una velocidad impresionante" y sin cuidado por niños, mayores o mascotas. "Les da igual que vayas con tus hijos o con tus perros", denuncia. También relata que otro hombre mayor habría sido atropellado y agredido. "Además de atropellarlo le estaban dando patadas".

"Hay mucha agresividad, un día pegaron a un señor con un palo y otro que intervino en una discusión acabó con un ojo morado"

Los testimonios apuntan también a episodios de violencia cuando algún usuario del parque recrimina estas conductas. "Hay mucha agresividad", afirma una vecina. "Un día pegaron a un señor en la puerta del bar Palomo, le dieron con un palo". Según su relato, en otra ocasión un vecino que intervino en una discusión acabó con un ojo morado tras recibir un puñetazo.

Insultos a quienes protestan

Los vecinos aseguran que el grupo está formado principalmente por varones jóvenes, algunos de ellos menores de edad. Hablan de reuniones de más de diez personas y de carreras por la zona ancha del parque. "Si los veo por la noche, cojo mis cosas y me voy porque aquí no se puede estar", afirma otra vecina, desde el anonimato, que también explica que la tensión crece cuando alguien les llama la atención.

Relata que, al quejarse porque pasaban demasiado cerca de ella, recibió una respuesta ofensiva. "Le dije: me vas a tirar y me contestó: cállate, puta vieja".

A todo ello se suman otras actitudes incívicas, especialmente relacionadas con la suciedad. "Se comen las hamburguesas o lo que sea y dejan todo el parque lleno de porquería", explica . "Tienen la papelera al lado, pero dejan todo en el suelo".

Viene de lejos

Los vecinos sitúan el origen del problema meses atrás, aunque aseguran que se ha intensificado en las últimas semanas. "El año pasado ya pasaba", señala Antonia. Otra residente coincide en que la situación "hace muchísimo tiempo" que se repite, pero advierte de que últimamente "se ha puesto increíble".

La Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XXI ha recogido estas quejas y ha solicitado al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, una normativa específica sobre los patinetes eléctricos. Según la entidad, en la ciudad no existe una regulación municipal concreta para estos vehículos de movilidad personal y asegura que, tras la puesta en marcha de nuevos requisitos generales, sigue recibiendo quejas de ciudadanos que ven cómo los patinetes circulan por aceras, parques y zonas peatonales.

Según la federación, lo ocurrido en el parque de Alconchel es un ejemplo claro de esta preocupación vecinal. "Durante las tardes se utiliza la zona ancha del parque para llevar a cabo carreras entre los usuarios de los patinetes", señala el colectivo, que advierte de que estas conductas suponen "un riesgo real" cuando se producen en espacios compartidos.

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Uno de los rincones del parque donde se realizan carreras con patinetes. / Diego Rubio

Su presidente, Anselmo Solana, reconoce la dificultad de controlar toda la ciudad, pero pide actuar en los puntos donde ya existen denuncias vecinales.