La Fundación Franz Weber denuncia que un niño de 8 años maltrató a un becerro como "exhibición pública" en Olivenza

La Fundación Franz Weber ha denunciado este martes la participación de un niño de corta edad, de 8 años , en una "exhibición pública" de rejoneo realizada en la finca de Olivenza durante el LV concurso intercomunitario de faenas y doma de campo.

La actividad incluyó el uso por parte del menor de elementos cortopunzantes, como banderillas, mientras que la actividad también fue difundida a posteriori en redes sociales, eliminando cualquier excusa de privacidad o acto de carácter familiar.

Actitud fuera del reglamento taurino

Tomando como referencia el Reglamento taurino estatal, la participación pública es legal a partir de los 16 años de edad siempre y cuando el menor o adulto esté inscrito en el Registro General de Profesionales Taurinos.

Por otra parte, el artículo 11.2 del Decreto 187/2010 de Extremadura establece con carácter general que la edad mínima para participar en un festejo taurino popular es de 18 años, y el Decreto 61/2006 sobre Escuelas Taurinas de Extremadura impone expresamente la obligación de "impedir la participación de alumnos menores de 14 años en clases prácticas con reses".

Estos antecedentes jurídicos muestran que la actividad con el menor fue ilegal y, por lo tanto, la fundación ha avanzado el registro de una denuncia administrativa al entender que los propios taurinos están vulnerando el marco normativo específico.

Violación de advertencias

A ello se suma la violación de las advertencias formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2018 y el pasado mes de febrero, donde pide expresamente a España y al conjunto de comunidades autónomas la prohibición de acceso y participación de personas menores de edad.

Un menor que participe en estas condiciones queda expuesto al uso de elementos cortopunzantes y a cualquier contexto de riesgo derivado de la tauromaquia, como una cogida, heridas o lesiones invalidantes.

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Los naturalistas han señalado que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, llegó a estar presente en esta actividad, lo que evidencia el carácter público-institucional de la misma, a la que se podía acceder de forma gratuita.