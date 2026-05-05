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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
"Si se cruza un niño pequeño, lo matan": miedo en Valdepasillas por el uso incívico de patinetes en el parque Alconchel
Vecinos denuncian carreras, insultos y agresiones en una zona peatonal frecuentada por familias y mayores. Al menos dos personas ya han sido atropelladas, según varios testigos
'Resonancias' llena de talento joven la música de cámara en Badajoz
La propuesta, con entrada libre, conecta enseñanza artística y público a través de actuaciones en directo
¿Estuvo Godoy en el palacio que lleva su nombre?
No fue una cesión de la ciudad de Badajoz a Manuel Godoy, como siempre se cita por cronistas e historiadores locales, sino una compra. La escritura, desconocida hasta hoy, se hizo en Madrid el 18 de septiembre de 1792
El juez deniega la puesta en libertad al acusado de la muerte de Juan Carlos Olaya en La Siberia
La defensa recurrirá el auto del Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque. La instrucción prosigue este martes con las declaraciones de los últimos testigos
Arranca la exhumación de los restos islámicos de la avenida de Huelva de Badajoz
Podría extenderse más de un mes y medio. En los trabajos en el segundo sector ha aparecido material compatible con la extensión de la maqbara
- Detenidos tres hombres al ser sorprendidos robando catalizadores en la autopista de Badajoz
- El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: 'Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal
- Susto en el Parque Infantil de Badajoz: prenden fuego a un árbol y tienen que acudir los bomberos
- Guardianes del planazo: cómo un grupo de WhatsApp revitaliza eventos culturales en Badajoz
- El hornabeque del puente de Palmas de Badajoz, más cerca de abrirse al público
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- El Banco de España ofrecerá dos talleres en Badajoz para enseñar a los adultos a hablar de dinero con los niños
- El XXXVI Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa llega a Jerez de los Caballeros (Badajoz)