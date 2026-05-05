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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Parque Alconchel de Valdepasillas, donde se están registrando comportamientos incívicos con patinetes por parte de algunos jóvenes.

Parque Alconchel de Valdepasillas, donde se están registrando comportamientos incívicos con patinetes por parte de algunos jóvenes. / Diego Rubio Paredes

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

"Si se cruza un niño pequeño, lo matan": miedo en Valdepasillas por el uso incívico de patinetes en el parque Alconchel

Vecinos denuncian carreras, insultos y agresiones en una zona peatonal frecuentada por familias y mayores. Al menos dos personas ya han sido atropelladas, según varios testigos

'Resonancias' llena de talento joven la música de cámara en Badajoz

La propuesta, con entrada libre, conecta enseñanza artística y público a través de actuaciones en directo

¿Estuvo Godoy en el palacio que lleva su nombre?

No fue una cesión de la ciudad de Badajoz a Manuel Godoy, como siempre se cita por cronistas e historiadores locales, sino una compra. La escritura, desconocida hasta hoy, se hizo en Madrid el 18 de septiembre de 1792

El juez deniega la puesta en libertad al acusado de la muerte de Juan Carlos Olaya en La Siberia

La defensa recurrirá el auto del Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque. La instrucción prosigue este martes con las declaraciones de los últimos testigos

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