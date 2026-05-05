Valverde de Leganés honra a ocho vecinos que vivieron el horror nazi en Mauthausen: "No los podemos olvidar"

Hay nombres que perduran a lo largo de la historia. En el parque de las Caballetas de Valverde de Leganés, bajo el cielo de este 5 de mayo, ocho nombres han vuelto a ser recordados para que no caigan en el olvido. En un acto marcado por la sobriedad y la emoción, el ayuntamiento de esta localidad pacense ha rendido homenaje, una vez más, a los ocho vecinos que sufrieron el horror de la deportación al campo de concentración de Mauthausen -actual Austria- durante la Segunda Guerra Mundial.

La fecha elegida para el homenaje, 5 de mayo, no es casual: hoy se cumplen 81 años desde que las tropas aliadas estadounidenses liberasen aquel conocido como 'campo de los españoles', donde más de 7.500 republicanos españoles fueron prisioneros. Entre ellos destacan ocho nombres, vecinos de Valverde de Leganés, que hoy han vuelto a resonar junto al monolito del parque que los homenajea: Luis Espejo Bravo, Juan Jimeno Olivera, Manuel Jimeno Olivera, Justo Sánchez Acevedo, Anselmo Hernández Bravo, Miguel Aparicio Espejo, Eugenio Torres Antúnez y Ángel Velázquez Bravo. Ellos vivieron el horror de ese campo y este municipio extremeño de poco más de 4.000 habitantes no quiere que se vuelva a vivir ni olvidar.

Junto al monolito de homenaje, situado estratégicamente justo enfrente del cementerio local, el acto de este martes no ha sido una conmemoración, sino un acto de justicia política y reivindicación. En su presentación decían que "recordar es también construir un futuro mejor", y la respuesta del pueblo ha estado a la altura de sus hijos deportados.

"No queremos que se olvide"

El recuerdo de las familias a los ocho hombres que pasaron por Mauthausen fue latente. El sobrino de los hermanos Jimeno Olivera, Antonio Jimeno Píriz, compartió que el silencio marcó sus vidas después de salir del horror nazi. Compartió con sus tíos 15 años de su vida viviendo en París y recuerda que nunca quisieron hablar de lo que sufrieron: "Contaban muy poco de lo que pasaron, siempre que les preguntaba se iban por las ramas; el trauma era demasiado hondo y no querrían revivirlo".

Por su parte, la sobrina de Anselmo, Sara Hernández, recordó a su tío a través de las cartas que les llegaban a su abuelo desde el horror. Relata que él, con una fortaleza y entereza abrumadora, escribía que "estaba bien y que volvería pronto", para no preocupar a su familia, pero nunca relataba las condiciones en las que vivía. Además, "pedía a sus hermanos que cuidaran mucho de su padre", ya que fue el familiar de Anselmo que peor lo pasó. Por ello, reivindica estos actos "para que no caigan en el olvido".

Para entender la magnitud de lo que se conmemoraba este martes, es necesario escuchar a quienes defienden la memoria de los que sufrieron el horror. Por ello, el representante en Extremadura de Amical de Mauthausen, Felipe Lorenzana, ha puesto voz a la necesidad de no bajar la guardia ante el olvido. Con el rigor de quien conoce a los 310 extremeños deportados a campos de concentración nazi, Lorenzana realzó el papel de Valverde de Leganés por "reivindicar" la dignidad de la región y animó a seguir esa estela en más municipios de la región.

Acto en Valverde de Leganés en homenaje a las víctimas de Mauthausen / Diego Rubio

Dieciséis años de búsqueda

El acto de homenaje es el fruto del camino seguido por el cronista de la localidad. Fernando Negrete comenzó a investigar hace 16 años junto a familiares de las víctimas qué era lo que había sucedido a estos valverdeños en el campo de concentración nazi. Fue en 2014 cuando comenzó a publicar sus artículos en el periódico, pero el verdadero impulso llegó con la creación de la Comisión de Patrimonio. Entonces, el Ayuntamiento de Valverde se implicó directamente para erguir el monolito en homenaje a estos hombres y, desde ahí, comenzaron los homenajes que se han convertido en una cita anual ineludible en la localidad.

La historia de estos hombres es la del exilio y la tragedia española. De los ocho, cuatro -Miguel, Eugenio, Ángel y Anselmo- dejaron sus vidas entre los muros de piedra del campo de concentración. Los otros cuatro -Manuel, Juan, Luis y Justo- sobrevivieron, pero el destino les impidió regresar a su hogar: dos nunca volvieron a España, y los otros dos fallecieron lejos de las tierras extremeñas que los vieron nacer.

Relevo generacional

La presencia de los tres centros educativos de la localidad ha dado al acto un relieve especial. "Ya no es solo un homenaje, sino un compromiso pedagógico", como así lo ha recalcado el alcalde de Valverde, Manolo Borrego. Los alumnos del IES Campos de San Roque han sido rotundos en su lectura del manifiesto: "Olvidar el horror es lo más cruel de nuestro futuro", han proclamado, haciendo un llamamiento a "reconocer las señales de odio antes de que sea demasiado tarde". Para estos jóvenes, los ocho deportados no son figuras lejanas, sino "nuestras raíces", mientras hacían resonar sus nombres más fuerte que nunca.

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Por su parte, el CEIP César Hurtado ha aportado la nota literaria y simbólica con la lectura de un poema de Francisco Ortiz dedicado a Mauthausen, ese mismo campo de concentración por donde él pasó. Aunque especialmente impactante ha sido la intervención del Colegio Cristo Crucificado, quienes han compartido las conclusiones de un trabajo realizado de la visita de sus compañeros al campo de concentración de Mauthausen el año pasado. "Fue una visita muy dura e impactante", han confesado, subrayando la máxima que ha englobado el homenaje: "Hay que recordar la historia para no volver a repetirla".