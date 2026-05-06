Badajoz acoge un torneo solidario de pádel para visibilizar la inteligencia límite

Badajoz se prepara para acoger el I Torneo de Pádel Solidario por la Inteligencia Límite y la Discapacidad Intelectual Ligera, una iniciativa que unirá deporte y compromiso social del 29 al 31 de mayo en las instalaciones de la Sociedad Casino, en Las Vaguadas. El torneo, abierto a la participación de hasta 100 parejas masculinas y femeninas, se desarrollará en formato clásico e incluirá premios para campeones, subcampeones y participantes de la categoría de consolación.

La cita arrancará el viernes 29 a las 10.00 y contará, además de la competición, con actividades paralelas como un desayuno para patrocinadores y colaboradores, espacios de networking y propuestas de dinamización para los asistentes. Todo ello con el objetivo de apoyar la labor de Aexpainba, entidad beneficiaria del evento.

Deporte y solidaridad

Durante la presentación oficial, celebrada en la sede de la Sociedad Casino, la fundadora de Aexpainba, Magdalena Moriche, subrayó que la iniciativa busca «dar a conocer a las personas con inteligencia límite» y recaudar fondos que favorezcan su inclusión, especialmente en el ámbito laboral. En este sentido, insistió en la importancia del apoyo empresarial, clave para facilitar el acceso al empleo de este colectivo, y defendió que el torneo representa «un paso hacia el mundo que queremos construir».

Por su parte, el gerente de la Sociedad Casino, Francisco Machón, destacó que la organización responde tanto a la demanda de los socios como al compromiso de la entidad con el bienestar social. En esta línea, aseguró que seguirán poniendo sus instalaciones al servicio de iniciativas que contribuyan a dar visibilidad a causas como la que impulsa Aexpainba.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, también respaldó el evento, resaltando la relevancia de las entidades implicadas y la necesidad de dotarlas de recursos. El edil puso en valor la combinación de deporte y solidaridad, una mezcla que, según señaló, forma parte de la identidad de la ciudad, donde «el deporte se vive intensamente» y cobra aún más sentido cuando se vincula a causas sociales.

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Con este torneo, Badajoz no solo se vuelve a convertir en escenario deportivo, sino también en un espacio de encuentro para promover la solidaridad, la igualdad de oportunidades y avanzar hacia una sociedad más inclusiva.