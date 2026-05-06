La EDAR de Badajoz inaugura una fotobiorrefinería única en el mundo

La capital pacense ya ha inaugurado su fotobiorrefinería pionera en el mundo que convierte el agua residual de la ciudad en recursos aprovechables. El proyecto, desarrollado bajo 'Deep Blue' y que utiliza la tecnología 'Anphora' -de la empresa Aqualia-, se ha instalado en la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de Badajoz. Gracias a esta planta, se dejará de ver el agua sucia como un residuo para empezar a tratarla como un recurso valioso.

El proceso que realiza es muy sencillo: coge aguas residuales y, utilizando simplemente luz solar y unas bacterias especiales púrpuras, depura perfectamente el agua para obtener biofertilizantes aprovechables en agricultura -que aportan nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros-, y energía limpia para el aprovechamiento de la propia planta. Este método de depuración del agua es mucho más eficiente que los métodos convencionales.

El responsable de Ecoeficiencia de Aqualia, Víctor Monsalvo, destaca la singularidad del sistema que obtiene, por una parte, agua perfectamente depurada y, por otra, recursos aprovechables. Detalla que el sistema puede dar servicio hasta a 10.000 habitantes y tratar 3.000 toneladas al día. Gracias al clima de Extremadura, es la zona ideal donde desarrollar plantas de esta tipología y, por ello, Aqualia se lo ofrecerá a más localidades de la región.

Además, Monsalvo destaca que solo se encuentran "tres plantas en el mundo con esta tecnología": una ubicada en Brisbane -Australia- pero a pequeña escala, otra en Linares -Jaén-. Pero lo que hace la diferencia en la fotobiorrefinería de Badajoz es que incorpora nuevos procesos que solo se han puesto en marcha en la capital pacense y que ya cuenta con certificación oficial internacional. Esta planta logra una depuración más barata: "Hablamos de menos de 20 céntimos por metro cúbico de agua tratada, situándose por debajo de los 35 o 40 céntimos finales".

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Al acto han acudido autoridades competentes, como el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el secretario general de Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Víctor del Moral o el director ejecutivo del CBE-JU -organismo financiador europeo-, Nicoló Giacomuzzi-Moore, quienes han señalado la relevancia de esta fotobiorrefinería puntera en el mundo. El éxito del proyecto radica en una ambiciosa colaboración de 14 socios de 6 países distintos. Giacomuzzi-Moore, junto a del Moral, han resaltado la importancia de la colaboración público privada. Por otra parte, Ignacio Gragera ha puesto en valor el impacto económico y social. Con esto, el alcalde ha incidido en que Badajoz se convierte en un espejo donde podrán mirarse otros municipios extremeños para lograr una gestión del agua mucho más eficiente.