La caseta de los aprendices de escritores: novedad en la Feria del Libro de Badajoz

No solo escritores consagrados o con premios que aseguran la venta de sus títulos. La Feria del Libro de Badajoz (que se celebra del 8 al 17 de mayo) hace un hueco en esta edición a quienes van camino de ser autores y han empezado a sentir el cosquilleo de la creación bien hecha. Por primera vez, en el paseo de San Francisco tendrá caseta la Escuela de Narrativa Mirada y Voz, de la que es alma máter Miguel Ángel Carmona.

27 alumnos de sus talleres de escritura, cómic y fotografía mostrarán sus trabajos en la feria, con la presentación de tres obras colectivas: el libro de relatos ‘Pupilas’, el de cómics ‘Piscolabis’ y el de fotografías ‘Volver a mirar’. Los tres títulos han sido publicados por la propia editorial de Mirada y Voz y se darán a conocer en la capa de presentaciones de la feria. Pertenecen a la colección ‘Miradas’ porque son obras colectivas. Otra colección es ‘Voces’, que publican los alumnos de forma individual. Aparte está ‘La Deliranta’, con libros infantiles, que se estrena con ‘¿A qué sabe la s?’. Alba Carmona (Badajoz, 2014) regresa a la Feria del Libro cuatro años después del libro ‘¿A qué sabe la jota?’, que el ayuntamiento regaló a los escolares. En esta edición presenta ‘¿A qué sabe la s?’ con su hermana Cecilia.

Por último, Miguel Ángel Carmona presentará ‘Ancestras’, una obra narrativa y fotográfica que recoge historias de las 25 mujeres más longevas de la provincia.

"La Feria del Libro es el lugar ideal para mostrar a la ciudad qué hacemos en la escuela"

Para Carmona, la Feria del Libro es «el lugar ideal» para mostrar a la ciudad «qué hacemos en la escuela», un espacio en el que «enseñamos a la gente a la gente a contar historias a través de la palabra y de la imagen y no solo eso, acompañamos esas ideas desde la fase de desarrollo, la producción, corrección, hasta la difusión». Y para ello han creado una editorial propia, para ofrecer a los alumnos la experiencia de la edición y la publicación «y vean el resultado de su trabajo». Carmona lo compara con una escuela de danza, que concluye el curso con un espectáculo para sus familiares y abierto al público.

200 títulos a la venta

Además, como el resto de casetas, son librería y pondrán libros a la venta, pero no como los que venden las demás. En esta escuela se enseña a contar historias a través de cuatro lenguajes narrativos y han realizado una selección de textos y libros para aprender a escribir, a fotografiar, a hacer cómics y cine. Habrá manuales prácticos o textos de los propios autores de cómo entienden el oficio y básicos o esenciales de literatura, como novelas que no tienen que ser novedades y que en la escuela se leen como práctica de aprendizaje, también de autores que han estado en su club de lectura.

«Cuando alguien va buscando un libro quiere un buen libro, no un libro nuevo y es poner sentido común y parar este ritmo vertiginoso de las novedades que hace que uno no pueda saborear lo que se va publicando; nuestro estand será un sitio donde detenerte». Cada profesor ha elegido libros de su materia: Carmona de escritura, Sara Moralo de fotografía, Borja González de cómics y Alex Pachón de cine. Tendrán a la venta casi 200 títulos

La Escuela Mirada y Voz abrió a finales de 2024 en Juan Carlos I. En este tiempo por sus instalaciones han pasado más de 200 alumnos. En estos momentos tiene matriculados 24 en los tres talleres regulares (dos de escritura y uno de cómic), que están todo el año.

Taller de juegos de mesa

La Feria del Libro será «nuestro escaparate», explica Carmona. Además de publicar lo que han hecho a lo largo del año, lanzarán un plazo de matriculación anticipada (con un descuento) para los cursos del año que viene, con talleres que hasta ahora no se han impartido, como el de creación de juegos de mesa («que son muy narrativos), un laboratorio cine exprés (producirán tres piezas audiovisuales) y un taller creativo para niños con altas capacidades (durará 9 meses: el primero de escritura, el segundo de fotografía, el tercero de cómics, el cuarto de cine y cinco meses de creación interdisciplinar). Toda la programación de la escuela ya está en la web.

El próximo año la escuela impartirá 9 talleres: narrativa fotográfica, cómics y tres niveles de escritura (iniciación, intermedio y avanzado) y otro denominado ‘El juego de escribir’ para aquellos a quienes les gusta escribir pero no quieren seguir un itinerario docente.