Registro policial en una vivienda de Antonio Domínguez en Badajoz

La Policía Nacional está llevando a cabo esta noche un registro en una vivienda de la calle Sebastián Moreno de Espinosa, en la barriada pacense de Antonio Domínguez.

El dispositivo policial se ha desplegado en torno a las 21.30 horas, según ha podido saber La Crónica de Badajoz. Hasta el lugar se han desplazado tres vehículos y un furgón de la Policía Nacional, que permanecen en la zona mientras se desarrolla la actuación.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a este diario que se está realizando un registro en esta calle de Badajoz. Por el momento, no ha trascendido si la actuación está relacionada con alguna operación concreta, ni si se han producido detenciones.

La presencia de varios vehículos oficiales ha llamado la atención en la zona, aunque oficialmente solo se ha confirmado la práctica del registro.

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Los agentes, en la calle donde se ha realizado el registro esta noche. / La Crónica de Badajoz

La Policía Nacional no ha ofrecido más detalles sobre el desarrollo de la intervención.