Espectáculo
El mejor mago de la mente de España llega a Badajoz: fechas y dónde comprar las entradas
Toni Bright presentará su propuesta 'Creer es poder', donde el público se adentrará en el mundo del mentalismo
Toni Bright, considerado el mejor mago de la mente de España, llegará muy pronto a Badajoz. Lo hará con su espectáculo 'Creer es poder', una propuesta en la que el público se adentrará en el mundo del mentalismo a través de una sucesión de juegos mentales, sorpresas e interacción constante con el artista.
A lo largo de la función, el público formará parte de distintos juegos mentales en los que la interacción con el artista será uno de los elementos principales. El espectáculo está concebido con un ritmo ágil y dinámico, pensado para mantener la atención y el entretenimiento desde el inicio hasta el final.
Década de experiencia
Natural de Elche, Alicante, Toni Bright mostró desde muy joven interés por el mundo del mentalismo, una disciplina a la que ha terminado dedicando su trayectoria profesional, según ha señalado la organización en nota de prensa. Con más de una década de experiencia, el artista ha colaborado además con diferentes medios de comunicación, entre ellos TVE, Antena 3 y la Cadena SER.
Considerado por algunos como "el mejor mago de la mente de España" y por otros como "el mentalista más prestigioso del país", Bright llega al escenario con una propuesta capaz de despertar asombro, entusiasmo e incredulidad entre los espectadores.
Dónde y cuándo
La actuación tendrá lugar el sábado 16 de mayo, a las 21.00 horas, en el teatro López de Ayala. Las entradas tienen un precio de 12 euros en anfiteatro y 15 euros en patio de butacas.
- La tienda MGI en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
- Detenidos tres hombres al ser sorprendidos robando catalizadores en la autopista de Badajoz
- El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: 'Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal
- El centro de día de la Luz abre sus puertas en Badajoz para mostrar su labor inclusiva: 'Queremos que conozcan nuestro trabajo
- Susto en el Parque Infantil de Badajoz: prenden fuego a un árbol y tienen que acudir los bomberos
- Guardianes del planazo: cómo un grupo de WhatsApp revitaliza eventos culturales en Badajoz
- Si se cruza un niño pequeño, lo matan': miedo en Valdepasillas por el uso incívico de patinetes en el parque Alconchel
- El Banco de España ofrecerá dos talleres en Badajoz para enseñar a los adultos a hablar de dinero con los niños