El mejor mago de la mente de España llega a Badajoz: fechas y dónde comprar las entradas

Toni Bright, considerado el mejor mago de la mente de España, llegará muy pronto a Badajoz. Lo hará con su espectáculo 'Creer es poder', una propuesta en la que el público se adentrará en el mundo del mentalismo a través de una sucesión de juegos mentales, sorpresas e interacción constante con el artista.

A lo largo de la función, el público formará parte de distintos juegos mentales en los que la interacción con el artista será uno de los elementos principales. El espectáculo está concebido con un ritmo ágil y dinámico, pensado para mantener la atención y el entretenimiento desde el inicio hasta el final.

Década de experiencia

Natural de Elche, Alicante, Toni Bright mostró desde muy joven interés por el mundo del mentalismo, una disciplina a la que ha terminado dedicando su trayectoria profesional, según ha señalado la organización en nota de prensa. Con más de una década de experiencia, el artista ha colaborado además con diferentes medios de comunicación, entre ellos TVE, Antena 3 y la Cadena SER.

Considerado por algunos como "el mejor mago de la mente de España" y por otros como "el mentalista más prestigioso del país", Bright llega al escenario con una propuesta capaz de despertar asombro, entusiasmo e incredulidad entre los espectadores.

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Dónde y cuándo

La actuación tendrá lugar el sábado 16 de mayo, a las 21.00 horas, en el teatro López de Ayala. Las entradas tienen un precio de 12 euros en anfiteatro y 15 euros en patio de butacas.