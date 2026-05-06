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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
La madre de uno de los niños que se escapó del colegio de Cerro Gordo en Badajoz pide a los padres más prudencia: "Les puede pasar a sus hijos"
Kelly Belo reclama más seguridad y un conserje: "Los familiares pasan como si no hubiera una puerta y dejan la puerta abierta"
El juez obliga al asesino de Francisca Cadenas a entregar su ADN
Autoriza a los agentes de la UCO a usar las "medidas coercitivas necesarias" para extraer a Julián González una muestra de saliva. El acusado, en prisión a la espera del juicio, se negó a realizar esa prueba. Los investigadores necesitan comparar su perfil genético con el de los objetos encontrados en la casa donde él y su hermano Manuel tuvieron nueve años enterrado el cadáver de su vecina
Desacreditar a la sociedad patriarcal a través del arte: La exposición 'Llámame loca' se inaugura en Badajoz
El colectivo artístico ARTA ha creado una colección que estará disponible desde hoy, hasta el 28 de mayo en Montesinos 22
Un juzgado perdona una deuda de 190.000 euros a un vecino de Badajoz con ludopatía
Sus adicciones lo llevaron a perder su casa familiar y a sobreendeudarse con préstamos rápidos, una situación a la que también arrastró a su pareja
Bares que aún sirven memoria
Esto es un brindis a título póstumo. Una forma de decir que aquellos bares, aunque cerrados, aún sirven algo.Sirven para explicar que Badajoz fue también la suma de todos esos mostradores donde se pidió «lo de siempre», se dejó fiado y se discutió de fútbol, de toros, de política, de Carnaval o de nada
- La tienda MGI en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
- Detenidos tres hombres al ser sorprendidos robando catalizadores en la autopista de Badajoz
- El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: 'Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal
- El centro de día de la Luz abre sus puertas en Badajoz para mostrar su labor inclusiva: 'Queremos que conozcan nuestro trabajo
- Susto en el Parque Infantil de Badajoz: prenden fuego a un árbol y tienen que acudir los bomberos
- Guardianes del planazo: cómo un grupo de WhatsApp revitaliza eventos culturales en Badajoz
- Si se cruza un niño pequeño, lo matan': miedo en Valdepasillas por el uso incívico de patinetes en el parque Alconchel
- El Banco de España ofrecerá dos talleres en Badajoz para enseñar a los adultos a hablar de dinero con los niños