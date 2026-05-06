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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Puerta de acceso al colegio Mirador de Cerro Gordo de Badajoz abierta por completo.

Puerta de acceso al colegio Mirador de Cerro Gordo de Badajoz abierta por completo. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La madre de uno de los niños que se escapó del colegio de Cerro Gordo en Badajoz pide a los padres más prudencia: "Les puede pasar a sus hijos"

Kelly Belo reclama más seguridad y un conserje: "Los familiares pasan como si no hubiera una puerta y dejan la puerta abierta"

El juez obliga al asesino de Francisca Cadenas a entregar su ADN

Autoriza a los agentes de la UCO a usar las "medidas coercitivas necesarias" para extraer a Julián González una muestra de saliva. El acusado, en prisión a la espera del juicio, se negó a realizar esa prueba. Los investigadores necesitan comparar su perfil genético con el de los objetos encontrados en la casa donde él y su hermano Manuel tuvieron nueve años enterrado el cadáver de su vecina

Desacreditar a la sociedad patriarcal a través del arte: La exposición 'Llámame loca' se inaugura en Badajoz

El colectivo artístico ARTA ha creado una colección que estará disponible desde hoy, hasta el 28 de mayo en Montesinos 22

Un juzgado perdona una deuda de 190.000 euros a un vecino de Badajoz con ludopatía

Sus adicciones lo llevaron a perder su casa familiar y a sobreendeudarse con préstamos rápidos, una situación a la que también arrastró a su pareja

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Bares que aún sirven memoria

Esto es un brindis a título póstumo. Una forma de decir que aquellos bares, aunque cerrados, aún sirven algo.Sirven para explicar que Badajoz fue también la suma de todos esos mostradores donde se pidió «lo de siempre», se dejó fiado y se discutió de fútbol, de toros, de política, de Carnaval o de nada

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