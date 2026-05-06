Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Kelly Belo reclama más seguridad y un conserje: "Los familiares pasan como si no hubiera una puerta y dejan la puerta abierta"

Autoriza a los agentes de la UCO a usar las "medidas coercitivas necesarias" para extraer a Julián González una muestra de saliva. El acusado, en prisión a la espera del juicio, se negó a realizar esa prueba. Los investigadores necesitan comparar su perfil genético con el de los objetos encontrados en la casa donde él y su hermano Manuel tuvieron nueve años enterrado el cadáver de su vecina

El colectivo artístico ARTA ha creado una colección que estará disponible desde hoy, hasta el 28 de mayo en Montesinos 22

Sus adicciones lo llevaron a perder su casa familiar y a sobreendeudarse con préstamos rápidos, una situación a la que también arrastró a su pareja

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Esto es un brindis a título póstumo. Una forma de decir que aquellos bares, aunque cerrados, aún sirven algo.Sirven para explicar que Badajoz fue también la suma de todos esos mostradores donde se pidió «lo de siempre», se dejó fiado y se discutió de fútbol, de toros, de política, de Carnaval o de nada