El PSOE reprocha al gobierno local de Badajoz que haya tardado casi dos años en poner en marcha la Oficina de Comercio

La futura Oficina de Comercio de Badajoz puede ser una herramienta "útil" para apoyar al comercio local, especialmente en el centro de Badajoz y el Casco Antiguo, aunque el Grupo Municipal Socialista reprocha al equipo de gobierno que haya tardado casi dos años en ponerla en marcha y que se haya detallado antes el acto de presentación que su funcionamiento real.

Así y "cuando por fin se acerca su apertura", lo que aparece "mejor definido" es la inauguración y no el servicio, ante lo que ha reclamado horarios, personal, servicios y objetivos concretos y ha sostenido que el comercio de Badajoz necesita una oficina "útil" y "no una inauguración con más escaparate que contenido".

La portavoz socialista, Silvia González, ha señalado que "nadie discute que Badajoz necesite una Oficina de Comercio, es más, ya debería ser una realidad hace muchos años", pero que "lo que no es normal" es anunciarla en 2024, llevarla hasta finales de 2026 y que lo primero que se conozca "con todo detalle" sea una jornada de presentación con 'influencer', música, redes sociales, pasacalles y sorteos.

En este sentido, el PSOE de Badajoz ha recordado en nota de prensa que la oficina fue anunciada en octubre de 2024 dentro del paquete de actuaciones financiado con la ayuda concedida por la Junta de Extremadura para revitalizar el comercio del Casco Antiguo.

En mayo de 2025 se licitó la reforma de los locales del López de Ayala, en el paseo de San Francisco, por más de 115.288,24 euros; y, ahora, la memoria técnica de la inauguración recoge un contrato de 17.854,76 euros, con IVA incluido, para organizar el acto de apertura, previsto para septiembre u octubre de 2026.

"Menos escaparate y más contenido"

Para el Grupo Socialista, el problema no está en que se inaugure la oficina ni en que se comunique su apertura, sino en "la desproporción", dado que la memoria técnica detalla la contratación de una persona creadora de contenido con más de 500.000 seguidores en una única plataforma, 3.000 euros para ese concepto, ambientación musical, plan de redes sociales, dinamización comercial, sorteos, cupones y acciones para atraer público.

Sin embargo, no concreta "con la misma precisión cuestiones mucho más importantes" para el comercio de Badajoz. "Queremos saber qué horario tendrá la oficina, cuántas personas atenderán al público, qué servicios concretos se van a prestar, cómo se va a coordinar con las asociaciones del sector, cuántos comercios se espera atender y qué objetivos medibles se marca el ayuntamiento", ha afirmado González, para quien "eso es lo importante" y "lo demás puede acompañar, pero no puede sustituir al contenido".

El Grupo Socialista ha insistido además en que una Oficina de Comercio no puede ser solo un local reformado ni una campaña de presentación, de manera tal que debe servir para acompañar a comerciantes y emprendedores, ayudar en la tramitación de ayudas, asesorar sobre digitalización, detectar locales vacíos, impulsar campañas "útiles" y "conocer de verdad los problemas diarios de quienes levantan la persiana cada mañana".

Silvia González ha añadido que si esta oficina era tan necesaria en octubre de 2024, no se entiende que Badajoz tenga que esperar prácticamente dos años para verla inaugurada. "El comercio local no puede funcionar al ritmo lento de los anuncios del alcalde".

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"No estamos contra la Oficina de Comercio. Al contrario, queremos que funcione y que sea muy útil. Pero precisamente por eso pedimos que Gragera deje de tratar cada medida municipal como si fuera una campaña de imagen", ha concluido González, que ha puesto el acento en que "el comercio de Badajoz necesita apoyo real, cercanía, soluciones y seguimiento. Menos escaparate institucional y más servicio público eficaz"