Un acuerdo rebaja la pena de prisión a un octogenario acusado de agresión sexual a su asistenta en Badajoz

Un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa ha rebajado los cargos y la pena a un hombre de 89 años acusado de un delito continuado de agresión sexual con penetración a la mujer que tenía contratada como asistenta del hogar.

Por estos hechos, ocurridos entre finales de 2021 y mayo de 2022 en casa del procesado, el ministerio público pedía inicialmente 15 años de prisión y el abogado de la denunciante, Matías Ramos, 8. Ambas partes, además, solicitaban una indemnización de 10.000 euros por daños morales. Mientras, la defensa, en manos de Alejandro Ortiz, reclamaba la absolución. Tras el acuerdo, que ha evitado el juicio, la Audiencia de Badajoz ha dictado este jueves sentencia de conformidad y ha impuesto al octogenario 1 año y 6 meses de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales agravados por el prevalimiento de superioridad.

La falta de elementos de prueba de parte de los hechos denunciados, ha llevado a la fiscalía a modificar su escrito de calificaciones, incluyendo en el relato los tocamientos a la mujer, pero no la penetración. Además, apreció la atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber satisfecho íntegramente los 2.500 euros de responsabilidad civil, que el procesado ha entregado hoy mismo a la denunciante.

El octogenario -tenía 85 años cuando sucedieron los hechos- contrató a la mujer para que lo ayudara en casa y le hiciera compañía a mediados de diciembre de 2021 y comenzó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas, pese a su oposición. Cuando trataba de impedirlo, el hombre la amedrentaba diciéndole que no le iba a pagar, que la echaría de la casa y que la denunciaría por encontrarse en situación irregular en España. En mayo de 2022, la mujer lo denunció.

No irá a prisión

A petición de la defensa, y sin la oposición de las acusaciones pública y particular, el tribunal ha acordado la suspensión de la pena de prisión, por lo que el condenado no ingresará en la cárcel. Este beneficio se condiciona a que no delinca en los próximos tres años.

«Había falta de elementos probatorios muy importante», ha reconocido el abogado de la acusación particular, que se hizo cargo del caso hace poco tiempo, sustituyendo al primer letrado de la denunciante. En este sentido, Matías Ramos ha explicado que ha habido periciales que no han corroborado parte de los hechos que sostenía la víctima y que la conformidad era la "mejor solución".

«Hemos conseguido un acuerdo razonable y más ajustado a derecho de lo que se pedía inicialmente», ha valorado Alejandro Ortiz, quien también ha hecho hincapié en que existían pruebas contra su cliente en relación con determinados hechos denunciados -los tocamientos-, pero no sobre otros, que no han sido acreditados. «Ha sido una bajada sustancial (en referencia a las penas que se solicitaban) con base en el trabajo que se ha venido desarrollando por la defensa, incluso de forma posterior a los escritos de calificaciones», afirmó.

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En este sentido, ha añadido que si bien se podría haber luchado por la absolución, debido a la avanzada edad de su representado y a sus problemas de salud, su familia consideró «que su corazón no estaba para aguantar un proceso de estas características».