Cruces de Mayo en Badajoz 2026: San Roque y la procesión infantil refuerzan la tradición y el relevo generacional

Badajoz volverá a florecer este viernes 8 de mayo de 2026 con la celebración de las Cruces de Mayo, una tradición profundamente arraigada que encuentra en el barrio de San Roque uno de sus principales referentes y que, al mismo tiempo, se expande con fuerza en el Casco Antiguo gracias a la Cruz de Mayo infantil promovida por la Asociación de Costaleros y Capataces San José.

En San Roque, la preparación de los altares ya llena calles, colegios y parroquias de flores, mantones y elementos ornamentales. Un total de nueve altares conformarán este año el recorrido de una festividad que combina religiosidad, identidad barrial y participación ciudadana.

Una celebración con mucha tradición

El presidente de la Asociación de Vecinos de San Roque, José Luis González, subraya el sentido profundo de esta celebración: "Celebrar las Cruces de Mayo tiene un principal significado: respetar la tradición e intentar mejorarla".

González insiste en la importancia del tejido vecinal, aunque también denuncia la falta de apoyo institucional: "La Asociación de Vecinos de San Roque no cuenta con ayuda del Consistorio para este evento. La Asociación tiene que tirar de otras partidas para acometer los gastos de esta actividad".

Y añade una reflexión crítica sobre el futuro de la tradición en la ciudad: "Sería altamente importante que Badajoz se implicará en esta tradición. San Roque cuenta con la tradición, pero no cuenta con ayuda exterior y te las tienes que valer con recursos propios".

San Roque, memoria viva de una tradición centenaria

La dimensión histórica de las Cruces de Mayo en el barrio también sigue muy presente. El hermano mayor de la Cofradía de San Roque, Sergio Martínez, recuerda su evolución desde hace décadas: "Desde el año de la fundación, desde el 57, venimos participando en lo que es la fiesta de las Cruces de Mayo".

Martínez rememora cómo la celebración ha cambiado con el tiempo: "Normalmente siempre se monta una Cruz de Flores, otros años ha sido la Cruz del Domingo de Ramos. Este año es flores, en color rojo, con candelabros alrededor".

Sin embargo, advierte de una pérdida progresiva de participación: "Es una tradición que poco a poco se va casi perdiendo, en el barrio se ha perdido mucho".

El cofrade reivindica incluso el regreso a los orígenes de la festividad: "Nos gustaría que se volviera al día 3 de mayo, que es cuando realmente es la fiesta de la Cruz… y terminar con la ofrenda floral al Cristo de la Paz".

También evoca la dimensión comunitaria de antaño: "Cada calle se juntaban las vecinas y se pasaban los días de vecindad todos juntos, se comía casi en la calle. Era un día muy bonito que se vivía en San Roque".

La Cruz de Mayo infantil, cantera de futuro en Badajoz

Paralelamente, el Casco Antiguo acogerá la octava edición de la Cruz de Mayo infantil organizada por la Asociación de Costaleros y Capataces San José, una iniciativa que ya reúne a decenas de niños en torno a la tradición cofrade.

Su vocal, Juan Tinoco, explica el origen del proyecto: "Esto nació como una propuesta porque en Badajoz no había procesiones infantiles, se creó con la intención de que los niños vivan en primera persona lo mismo que hacemos los adultos en Semana Santa".

Actualmente, la iniciativa ha crecido de forma notable: "Aproximadamente son casi 70 niños los que procesionan en un total de tres pasos".

Tinoco destaca además su valor formativo: "Es para ir creando una cantera para que el día de mañana nunca digan que no hay jóvenes para sacar los pasos de Semana Santa".

Recorrido

El presidente de la asociación, Raúl Tinoco, detalla el recorrido y el crecimiento de la participación: "Seguimos sacando nuestros tres pasos. Saldremos desde la Concepción a las 19.00 en la misa y el recorrido será por San Juan, La Sal, Plaza de la Soledad, Plaza de España y regreso al templo".

Además, celebra la creciente implicación de los más jóvenes: "Este año hemos aumentado un poco más el cortejo y de niños también. Estamos muy contentos, se han apuntado un montón de niños nuevos".

Incluso destaca el impacto en los centros educativos: "Hemos ido a dar una charla a un cole y eso ha surtido efecto incluso en el propio colegio hacen actividades de Cruz de Mayo".

Con dos escenarios distintos pero un mismo espíritu, Badajoz vive sus Cruces de Mayo 2026 como una celebración de identidad colectiva. San Roque mantiene viva la memoria de la tradición vecinal, mientras la procesión infantil asegura el relevo generacional. Dos realidades que confluyen en una misma idea: la cruz sigue floreciendo en la ciudad.