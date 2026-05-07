El delegado de Gobierno confirma tres operaciones policiales contra la delincuencia en Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que en las últimas horas se han llevado a cabo tres dispositivos policiales en Badajoz contra distintas acciones delictivas. Dos de ellos han sido desarrollados por la Policía Nacional en las barriadas de San Roque y Antonio Domínguez, mientras que el tercero ha corrido a cargo de la Guardia Civil, en colaboración con la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa, en las inmediaciones de la frontera de Caia.

Quintana se ha referido a estas actuaciones a preguntas de los periodistas, tras informar sobre un dispositivo para evitar robos de fruta durante la campaña de este año. El delegado ha explicado que los operativos de la Policía Nacional se corresponden con las competencias policiales contra la delincuencia, aunque no ha ofrecido detalles sobre los delitos investigados ni sobre posibles detenciones, al entender que hacerlo podría "estropear las investigaciones".

El dispositivo desarrollado en San Roque comenzó en la tarde-noche de este martes y no se descarta que pueda continuar durante las próximas horas. En paralelo, la Guardia Civil y la GNR portuguesa llevaron a cabo este miércoles un dispositivo de control en el marco de la coordinación policial con Portugal y de las labores preventivas frente a la delincuencia.

Especial hincapié

El delegado del Gobierno ha recordado que la semana pasada ya trasladó al general de la Guardia Civil y a la jefa de la Policía Nacional en la región la necesidad de poner un "especial hincapié" en este tipo de actuaciones, "y eso es lo que estamos haciendo", ha indicado.

Quintana ha defendido que "una parte importante de la seguridad es en base a la prevención" y ha añadido que estos controles pueden abarcar distintos ámbitos, porque "cuando se hace un control nos podemos encontrar sorpresas". "Lo que estamos haciendo es trabajando en todos los sentidos", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que estas actuaciones forman parte de una actividad "absolutamente normal" en Extremadura, comunidad que ha definido como la que registra "menos número de delitos" en España. En este sentido, ha apuntado que quizá ahora estas operaciones tengan mayor repercusión mediática a raíz de los tiroteos registrados días atrás en la ciudad, pero ha recalcado que se trata de dispositivos y controles habituales frente a la delincuencia.

Quintana ha subrayado además que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan de manera profesional. "Esto no es la política, esto es otra cosa, esto se hace de manera profesional", ha recalcado, en referencia al trabajo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los apoyos puntuales que se solicitan a las policías locales.

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A estas actuaciones se suma la detención de un hombre durante la pasada noche por el atraco a un estanco de la barriada pacense de San Fernando, ocurrido este martes.