Actos por el 182 aniversario del cuerpo
La Guardia Civil de Badajoz invita a asistir al 'Desayuno solidario' a beneficio de Manos Unidas
La tercera edición de esta iniciativa se celebrará el próximo 12 de mayo en la comandancia de Santo Domingo
La Guardia Civil celebrará el próximo 12 de mayo una nueva edición de su 'Desayuno solidario', en esta ocasión, a beneficio de la oenegé Manos Unidas.
El lugar será, como en sus dos ediciones anteriores, el patio del acuartelamiento de la la plaza de Santo Domingo, donde se comenzarán a servir los desayunos a las 9.30 horas.
Toda la recaudación se destinará a la lucha contra el hambre, la pobreza extrema y el subdesarrollo de los países más vulnerables, a través de los proyectos sociales que Manos Unidas impulsa en los cuatro continentes desde Extremadura.
Esta iniciativa se enmarca dentro de los actos conmemorativos de la fundación de la Benemérita, que este año cumple 182 años.
Está previsto que asistan, entre otras autoridades autonómicas y locales, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el general jefe de la Guardia Civil en la región,
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