La Guardia Civil de Badajoz invita a asistir al 'Desayuno solidario' a beneficio de Manos Unidas

La Guardia Civil celebrará el próximo 12 de mayo una nueva edición de su 'Desayuno solidario', en esta ocasión, a beneficio de la oenegé Manos Unidas.

El lugar será, como en sus dos ediciones anteriores, el patio del acuartelamiento de la la plaza de Santo Domingo, donde se comenzarán a servir los desayunos a las 9.30 horas.

Toda la recaudación se destinará a la lucha contra el hambre, la pobreza extrema y el subdesarrollo de los países más vulnerables, a través de los proyectos sociales que Manos Unidas impulsa en los cuatro continentes desde Extremadura.

Cartel de la tercera edición del 'Desayuno Solidario' de la Guardia Civil. / LA CRÓNICA

Esta iniciativa se enmarca dentro de los actos conmemorativos de la fundación de la Benemérita, que este año cumple 182 años.

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Está previsto que asistan, entre otras autoridades autonómicas y locales, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el general jefe de la Guardia Civil en la región,