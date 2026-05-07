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El jazz llega a Badajoz con el concierto de Arturo Serra y Perico Sambeat en Fundación CB

El espectáculo del vibrafonista y el saxofonista tendrá lugar hoy en Montesinos 22 a las 20.30 horas

Perico Sambeat en un concierto de jazz

Perico Sambeat en un concierto de jazz / Fundación CB

Jose Ballesteros

Badajoz

Los amantes del jazz en Badajoz están de suerte. El vibrafonista Arturo Serra y el saxofonista Perico Sambeat ofrecerán en formato quinteto un concierto en la sede de Fundación CB, esta tarde, a las 20.30 horas. La entrada al recital es libre hasta completar aforo en Montesinos 22, además, una vez comenzado el concierto, no se permitirá el acceso a la sala.

Este concierto forma parte de la programación de conciertos 'Jazz en Montesinos', en el que Fundación CB incluye dos actuaciones en mayo. Según la organización, este ciclo tiene como objetivo ofrecer a los aficionados al género dos citas "imprescindibles".

Dos instrumentos de viento solistas

Los músicos Arturo Serra y Perico Sambeat interpretarán este recital de jazz en formato de quinteto, una de las agrupaciones más emblemáticas de este género consolidadas durante los años 40 y 50. El formato de quinteto ofrece suficiente potencia sonora para interpretaciones complejas pero mantiene la posibilidad de que cada música brille en la improvisación.

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Su configuración más tradicional se basa en cinco personas, donde la sección rítmica está compuesta por tres músicos: el pianista, el contrabajista y el batería. Y la sección melódica formada por los dos solistas principales, en este caso, serán Serrat y Sambeat.

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