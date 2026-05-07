Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Tres coches patrulla y un furgón se han desplazado hasta la calle Sebastián Moreno de Espinosa, en la barriada pacense

La subida de precios, la falta de grandes donaciones y el control más estricto de beneficiarios marcan un año en el que la entidad logra sostener el reparto pese a la presión

Debido a su buena puntuación en la prueba selectiva de medicina, ha sido el tercero en apostar por el Hospital Universitario de Badajoz para su residencia, decidiéndose por la especialidad de cardiología

La muestra se inaugura hoy a las 10.00 horas en Fundación CB y estará abierta al público hasta el 12 de junio. Incluye una selección de diseños y cuadernos realizados en salidas y encuentros que realizan desde el grupo de dibujantes

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En todas partes hay una buena romería. Sus parcelas para cada grupo, las barras la noche antes, los trajes de romera, sus charangas y casetas de turrones varios. No eres de Badajoz si no has ido de chica, de joven, el primer domingo de cada mayo a Bótoa