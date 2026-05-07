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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Registro policial en una vivienda de Antonio Domínguez en Badajoz
Tres coches patrulla y un furgón se han desplazado hasta la calle Sebastián Moreno de Espinosa, en la barriada pacense
El Banco de Alimentos de Badajoz resiste con menos recursos: cae casi un 18% la entrada de alimentos en 2025
La subida de precios, la falta de grandes donaciones y el control más estricto de beneficiarios marcan un año en el que la entidad logra sostener el reparto pese a la presión
Javier Bejarano: "Cardiología en Badajoz era mi primera y única opción"
Debido a su buena puntuación en la prueba selectiva de medicina, ha sido el tercero en apostar por el Hospital Universitario de Badajoz para su residencia, decidiéndose por la especialidad de cardiología
Badajoz se descubre a través del dibujo en la exposición de Urban Sketchers 'Dibujar sin barreras'
La muestra se inaugura hoy a las 10.00 horas en Fundación CB y estará abierta al público hasta el 12 de junio. Incluye una selección de diseños y cuadernos realizados en salidas y encuentros que realizan desde el grupo de dibujantes
Flores de mayo
En todas partes hay una buena romería. Sus parcelas para cada grupo, las barras la noche antes, los trajes de romera, sus charangas y casetas de turrones varios. No eres de Badajoz si no has ido de chica, de joven, el primer domingo de cada mayo a Bótoa
- La tienda MGI en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
- Un juzgado perdona una deuda de 190.000 euros a un vecino de Badajoz con ludopatía
- Pillan a un vecino de Badajoz circulando a 129 kilómetros por hora en una vía urbana de Talavera la Real
- El centro de día de la Luz abre sus puertas en Badajoz para mostrar su labor inclusiva: 'Queremos que conozcan nuestro trabajo
- Susto en el Parque Infantil de Badajoz: prenden fuego a un árbol y tienen que acudir los bomberos
- El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: 'Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal
- Badajoz responde a la llamada de Bótoa en una romería multitudinaria
- Si se cruza un niño pequeño, lo matan': miedo en Valdepasillas por el uso incívico de patinetes en el parque Alconchel