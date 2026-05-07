Día de la Cuestación
"Cuando paras, nos movemos contra el cáncer": Badajoz se moviliza en la cuestación de la AECC con más de 35 mesas solidarias
La Asociación Española Contra el Cáncer destaca la investigación, la humanización y el apoyo a pacientes: "Detrás de cada euro hay vida, investigación y acompañamiento"
Badajoz celebró el Día de la Cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con la instalación de 25 mesas en la capital y otras 10 en distintos municipios de la provincia para sensibilizar a la sociedad y recaudar fondos para la investigación. «Hoy celebramos un día muy importante para la Asociación Española Contra el Cáncer», señaló el presidente provincial, Miguel Ángel Mendiano, quien destacó que se trata de «el día en el que sensibilizamos acerca de la investigación contra el cáncer y la humanización de los pacientes y familias».
Bajo el lema «cuando paras, nos movemos contra el cáncer», la campaña busca implicar a la ciudadanía. «Cuando alguien se para en esta mesa, nos movemos contra el cáncer en apoyo a la investigación», explicó.
"Casi el 40% de los tipos de cáncer se pueden erradicar"
Mendiano subrayó también la importancia de la prevención: «Si seguimos hábitos de vida saludable podemos erradicar casi el 40% de los distintos tipos de cáncer». Además, destacó que cada aportación tiene impacto directo: «Cada euro va destinado a investigación y a servicios gratuitos como atención psicológica, fisioterapia o pisos de acogida». En la provincia, la entidad cuenta con «más de 700 voluntarios», de los que ayer estuvieron «más de 100 en las mesas». El último año la AECC atendió a «más de 2.400 pacientes con un nivel de satisfacción de 9 sobre 10».
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, puso en valor el papel de la asociación: «La labor que hace la Asociación Española Contra el Cáncer es impagable». Destacó especialmente «la red de apoyo y acompañamiento a pacientes y familias» y apeló a la esperanza: «Hay que encarar estas enfermedades con esperanza».
La importancia de la investigación
Desde el ámbito científico, el investigador Javier González Rico recordó que «el cáncer se cura con investigación». La AECC financia «más de 157 millones de euros en proyectos activos» y en la provincia «unos 630.000 euros en investigación directa». Entre los avances, explicó que trabajan en cáncer de hígado, un tumor con baja supervivencia: «En torno al 12-14% a cinco años». En este contexto, destacó proyectos de inmunoterapia que buscan «entrenar al sistema inmune para eliminar las células tumorales» y la identificación de «seis marcadores de pronóstico de la enfermedad».
En las más de 30 mesas distribuidas por la ciudad también participaron el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto.
La jornada en Badajoz se convirtió en un gran escenario en el que se reclamó la investigación y lucha contra los tipos de cánceres.
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