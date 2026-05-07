El pregón de Juan Manuel de Prada inaugura este viernes diez días de libros en Badajoz

Es un rostro conocido en Badajoz, porque cuando ha tenido ocasión no ha faltado a su Feria del Libro y además es miembro del jurado del Premio de Novela Ciudad de Badajoz. Juan Manuel de Prada (Baracaldo, Vizcaya, 1970) será el encargado mañana viernes (a las 19.00 horas) de dar el pregón que inaugura la Feria del Libro de Badajoz, que alcanza su 45 edición.

Antes de que anochezca, tras el pregón, se inaugurará en la caseta de la Unión de Bibliófilos de Extremadura (Ubex), una exposición dedicada a Manuel Terrón Albarrán. Fallecido en 2019, Manuel Terrón era abogado, intelectual, historiador, escritor, pintor, arabista y erudito de muy amplios registros, secretario perpetuo de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, de la Institución Cultural Pedro de Valencia, de la Comisión Permanente de los Congresos de Estudios Extremeños, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y delegado provincial de Bellas Artes de Badajoz (1965-1972). Su biografía es extensa y ahora la Ubex lo reconoce como bibliófilo.

Manuel Terrón Albarrán. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Programa para hoy viernes 19.00 horas. Inauguración oficial y pregón de la feria, a cargo del escritor Juan Manuel de Prada. Punto de encuentro en la portada de la feria. Lugar: carpa de conferencias 20.30 horas. Inauguración de la exposición bibliográfica ‘Manuel Terrón Albarrán. Bibliófilo’, organizada por el Ayuntamieno de Badajoz y la Unión de Bibliófilos Extremeños, en la carpa de exposiciones de la Ubex.

Desde esta tarde estarán abiertas las 43 casetas distribuidas en San Francisco, de las que 9 son de librerías de Badajoz y 4 editoriales de la ciudad (otras 7 de fuera), así como las de instituciones como Fundación ONCE, la Editora Regional de Extremadura, Amigos del Meiac, Fundación CB, la Diputación de Badajoz y el servicio de publicaciones de la Concejalía de Cultura. También habrá un estand de información, la carpa de firmas, la de conferencias, la de comunicación, la infantil y el Ambigú Gráfico, un espacio de creación y exposición en torno a las tendencias actuales (fanzines, cómics, revistas objetuales y obra gráfica).

Muchos nombres, más de la mitad extremeños, pasarán por la Feria del Libro de Badajoz. Entre los más conocidos, el sábado vuelve a San Francisco el periodista Vicente Vallés, tras cuatro ediciones de ausencia, para presentar ‘La caza del ejecutor’. También estará Luz Gabás con ‘Corazón de oro’. El domingo, Miguel Ángel Carmona del Barco, Isaac Palmiola, Violeta Reed, Jaime de los Santos y cerrará la jornada Luis Zueco. El lunes, las pacenses Mila Ortega y Judith Capel, además de Ismael Martínez Biurrum y, por primera vez en la Feria de Badajoz, Sergio del Molino. Al programa se ha incorporado el psiquiatra y divulgador de salud mental Fernando Mora. El martes, Isabel San Sebastián, Luiso Soldevilla y Beatriz Rogel y Lana Corujo (que adelanta su firma de libros a las 19.30), así como José Luis Moalina Bolaños y Manuel Alfaro Domínguez.

La Crónica de Badajoz estará en San Francisco con lectores y autores Coincidiendo con su 20 aniversario, La Crónica de Badajoz quiere estar presente -más si cabe- en todas las celebraciones de la ciudad. Hoy empieza la 45 edición de la Feria delLibro, una de las citas culturales más importantes, a la que esta cabecera no faltará.Estará con los lectores y con los autores. La cita con los lectores será puntual cada mañana. En el paseo de San Francisco habrá un punto de reparto de ejemplares en papel de La Crónica de Badajoz, desde la hora de apertura de las casetas, a partir de las 10.00 de la mañana. Entre sus páginas, así como en la web, los lectores encontrarán información de la feria: entrevistas con los autores que acudan cada día, las recomendaciones de los libreros, el programa del día y un espacio protagonista para los escritores de Badajoz. La Crónica de Badajoz quiere de este modo tener su lugar en el paseo de San Francisco durante los días que dura la feria, con su reparto gratuito, como se hace en el resto de los puntos de distribución de la ciudad. Y además, con información puntual de las actividades que se desarrollan desde mañaan por la tarde, que tendrá lugar la inauguración, hasta el próximo domingo, 17 de mayo, que se clausura con el concierto de la Banda Municipal de Música de Badajoz.

El miércoles, Fernando Bonete, Lorenzo Silva, Chelo Amanda López, Chus García, Fidel Martínez, Julio César Galán y se incorpora Piedad González-Castell Zoydo. El jueves, Silvia Bezos, Juan José Vélez Otero, Roser Amills, Ángela Banzas y Santiago Díaz.

El viernes, el pintor Ramón de Arcos presentará el cuadernillo de pintura ‘Viajando por el centro histórico’, una autopublicación. Tampoco faltarán Nerea Pascual, el profesor Alejandro de la Fuente Chamizo, Juan Soto Ivars y cerrará la noche Espido Freire, que además estará en la final del concurso escolar ‘Está en los libros’. El sábado será el último día de presentaciones, con Antonio Tena Centeno, Emilia González Vadillo, Blue Jeans, César Pérez Gellida y cerrará la feria el ganador del último premio Planeta, Juan del Val. En la lista no están todos, pero ninguno faltará a su cita en el paseo de San Francisco, donde aparecerá puntual Álvaro Piedelobo con su gorra y su máquina de escribir, regalando poemas a medida.