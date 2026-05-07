Así ha sido el atraco a mano armada en un estanco de Badajoz: "Fue directa a la trabajadora y le puso la pistola en el abdomen"

Es el tercer robo que sufre el estanco de la avenida Carolina Coronado de Badajoz y el más grave, por las amenazas que ha sufrido una de las empleadas, la única que en ese momento se encontraba en el local. Tampoco había clientes. Ocurrió el martes por la tarde. Uno de los trabajadores, Pablo, cuenta cómo sucedió. Lo hace tras saber que el presunto autor ya ha sido detenido.

Pablo explica que el atraco se produjo sobre las 16.15 horas. "Entró un encapuchado corriendo, encañonó directamente a la compañera, se fue directo a ella y le puso la pistola en el abdomen". La empleada estaba detrás del mostrador. En este estanco existe un mostrador en forma de L con un acceso en el frontal. El ladrón "se coló enseguida, sabía perfectamente dónde tenía que ir, se fue hacia la compañera, a las cajas de tabaco, le decía que le diese todo, el poco dinero que había de cambio y no paraba de encañonarla y de empujarla, tanto con la pistola como con la mano".

"Hasta que se fue, no paró de apuntarle con el arma"

Este trabajador se muestra tranquilo. Mientras explica lo sucedido saluda los clientes, que entran y salen del estanco continuamente. Es un negocio con bastante trasiego. La empleada que sufrió el atraco aún no se ha incorporado. Pablo cuenta que hasta que el atracador no abandonó el estanco "no paró de apuntarle con el arma, en ese momento no sabes si es de verdad o es falsa, es imposible, y más en un estado de nerviosismo". Detrás del estanco tienen un cuarto, pero no la dejó que se encerrase. "Hasta que no salió por la puerta, no pudo hacer nada la compañera, porque estaba todo el tiempo apuntándola con el arma".

Tres minutos en los que no entró ningún cliente

Estaba ella sola."Tres minutos en los que no entró ningún cliente, algo que es muy raro aquí porque tenemos mucha afluencia de gente; lo calculó tan bien que al final la pilló sola y no entró ningún cliente, porque lo normal es que siempre haya gente". En este estanco además del tabaco se venden revistas, Lotería y servicio de entrega y recogida de paquetes. Abre todos los días de la semana, con horario ininterrumpido de 7.00 de la mañana a 22.00 horas y tiene cinco trabajadores.

En este negocio de San Fernando ya han robado tres veces: en dos ocasiones dinero de la caja y otra, por descuido. Pablo recuerda que la última vez fue hace unos tres años. Entiende que aunque disponen de medidas de seguridad, un robo así es "imprevisible" porque "al final no sabes quién te va a entrar por la puerta, puede venir alguien a cara descubierta y robarte o un encapuchado y te atraca como ha ocurrido ahora". La trabajadora lo pasó mal. "Al menos ya está detenido y estará más tranquila".