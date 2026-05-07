Badajoz se descubre a través del dibujo en la exposición de Urban Sketchers 'Dibujar sin barreras'

Conocer Badajoz, su entorno natural y paisajes, es posible desde el dibujo gracias a Urban Sketchers (USK). La exposición 'Dibujar sin barreras' se inaugura hoy en Fundación CB a las 10.00 horas y estará disponible en su sede, en Montesinos 22, hasta el 12 de junio.

La muestra incluye una selección de diseños realizados en salidas y encuentros que organizan desde el grupo de dibujantes. En estas quedadas, varios artistas observan el entorno y dibujan lo que hay a su alrededor. La exploración del entorno natural y urbano de la ciudad ha servido a Urban Sketchers para recoger dibujos en cuadernos y crear diseños a partir de una experiencia 'in situ'.

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Pepe Cortés es integrante del grupo de dibujantes USK. Su comunidad se caracteriza por crear lazos artísticos a partir de su programación de salidas para dibujar en conjunto.

¿Cómo pretende Urban Sketchers narrar lo que sucede en las calles de Badajoz a través del dibujo y sin necesidad de subtítulos?

Porque la imagen vale más que mil palabras. Esa frase hecha, en este caso, es una realidad porque salimos a la calle e inmediatamente que estamos en un lugar de la ciudad, intentamos plasmar nuestro punto de vista personal de lo que allí vemos. La técnica es muy variada, desde dibujo a plumilla, acuarela, lápices o rotuladores. Hay mucha diversidad, pero lo que importa es la mirada, lo que capta en ese momento y lugar.

¿Cómo han seleccionado los dibujos para que funcionen como un conjunto?

Es simplemente lo que aporta cada uno. La heterogeneidad no aparece, es todo lo contrario, cada persona hace a su forma y manera, porque dentro de las normas de Urban Sketchers existe la libertad total tanto a la hora de dibujar como de interpretar. No tenemos un comisariado que organice una exposición, simplemente abrimos la oferta y quien quiere participar en ese momento, lo hace.

Tras tantas sesiones de dibujo, ¿en qué ha cambiado su forma de ver la ciudad?

Te hace ser muy perspicaz, miras a Badajoz de otra manera, ves dibujos por todas partes. Cuando salimos a otras ciudades, vamos dibujando casi de una manera obsesiva. Mañana tenemos la inauguración y más tarde hemos quedado para tomar café y dibujar. Entonces, hay una evolución, es la forma de plantear el siguiente dibujo, acumulas experiencia y energía de atrevimiento.

¿Hay algún rincón que os haya sorprendido especialmente al intentar dibujarlo?

A nivel personal hay sitios que son emblemáticos como el río Guadiana. Hay muchos compañeros del grupo que han descubierto el entorno natural de nuestra ciudad. Para mí, el Guadiana es energía pura para dibujar y pintar, cuando hemos acompañado a gente de fuera de Badajoz, han quedado encantados con la belleza el río. También, destaca el Casco Antiguo, nuestras calles donde algunos de nosotros que somos de cierta edad hemos pasado nuestra infancia.

¿Sienten que sus cuadernos son también un archivo histórico de cómo evoluciona la arquitectura y la vida social de Badajoz?

Sí, es verdad. Hemos estado presentes en Valdepasillas, en el Casco Antiguo, en las casas del barrio de San Roque, en la estación, en el paseo de San Fernando con su gente, dibujándolo, es decir, en lugares tan diversos de la ciudad que la arquitectura ha cambiado con el paso del tiempo. Tenemos una amplia 'panoplia' de imágenes que recogen todas las caras que ha tenido nuestra ciudad.

Al dibujar en grupo, ¿cómo influye la comunidad en el resultado final de cada artista?

En el resultado final influye poco, pero en el proceso hasta constituir la jornada, sí. Es lo bonito, sin querer, tu mirada se desplaza a otros cuadernos y de ahí vives experiencias que te influyen en tu forma propia de dibujar. Nos traspasamos muchas influencias plásticas sin querer porque el ambiente entre nosotros es muy positivo. Está abierto a cualquier persona.