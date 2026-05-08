Alejandro Narden presenta 'Todos los principios', su nueva novela de venganza amorosa en Badajoz

Alejandro Narden presentará su nuevo libro 'Todos los principios', esta tarde, en el Hospital Centro de Vivo de Badajoz, a las 19.00 horas. La obra cuenta la historia de una venganza de amor que protagoniza Rodrigo, un artista plástico a punto de cumplir los 33 años.

Según los organizadores, en esta historia, "hay un doloroso viaje por los propios recuerdos del personaje principal, vinculada a su experiencia en Túnez tras la ruptura con su pareja que va a dar a luz, los problemas políticos de los amigos que hace allí o el afecto, que vuelve como un bumerán para ayudarlo a mantenerse en pie cuando todo se viene abajo".

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El autor placentino escritor, guionista y periodista. Es licenciado en Filología Árabe por la Universidad de Salamanca y máster en Creación Literaria por la Pompeu i Fabra y en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y ha ejercido como profesor y gestor cultural y residido en numerosas ciudades como Rabat, Roma, Barcelona, Susa, Córdoba o Madrid, adquiriendo nuevas experiencias. Su primer libro, titulado 'Horizonte aquí', fue galardonado con el 25º Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla.