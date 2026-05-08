Presentaciones
Alejandro Narden presenta 'Todos los principios', su nueva novela de venganza amorosa en Badajoz
El Hospital Centro Vivo acoge el estreno de la obra esta tarde a las 19.00 horas
Alejandro Narden presentará su nuevo libro 'Todos los principios', esta tarde, en el Hospital Centro de Vivo de Badajoz, a las 19.00 horas. La obra cuenta la historia de una venganza de amor que protagoniza Rodrigo, un artista plástico a punto de cumplir los 33 años.
Según los organizadores, en esta historia, "hay un doloroso viaje por los propios recuerdos del personaje principal, vinculada a su experiencia en Túnez tras la ruptura con su pareja que va a dar a luz, los problemas políticos de los amigos que hace allí o el afecto, que vuelve como un bumerán para ayudarlo a mantenerse en pie cuando todo se viene abajo".
El autor placentino escritor, guionista y periodista. Es licenciado en Filología Árabe por la Universidad de Salamanca y máster en Creación Literaria por la Pompeu i Fabra y en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y ha ejercido como profesor y gestor cultural y residido en numerosas ciudades como Rabat, Roma, Barcelona, Susa, Córdoba o Madrid, adquiriendo nuevas experiencias. Su primer libro, titulado 'Horizonte aquí', fue galardonado con el 25º Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla.
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