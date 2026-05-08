Arranca la Feria del Libro de Badajoz

Diez días repletos de libros, de cómics, también de música, de teatro, de cultura al fin y al cabo. El paseo de San Francisco de Badajoz acoge desde esta tarde de viernes la edición 45 de la Feria del Libro, que se prolongará hasta el próximo 17 de diciembre. Durante estos diez días, tendrán lugar 79 presentaciones, pero el programa da mucho más de sí, pues habrá teatro para niños, una caseta dedicada al arte gráfico, otra con una exposición de un gran bibliógrafo y un concurso entre escolares para averiguar qué colegio conoce más detalles sobre un libro.

43 casetas han abierto sus postigos esta tarde para mostrar lo que mejor saben hacer: vender lectura. Muchas novedades y muchos títulos de siempre al alcance de la mano. Entre las novedades, el estand que ocupa por primera vez la escuela de narrativa Mirada y Voz, que presentará los libros con las creaciones de sus alumnos, además de manuales prácticos.

Habrá muchas más novedades. La Feria del Libro es en sí una novedad, pues es la oportunidad de conocer a los autores que los lectores identifican por sus libros y se convierten en sus escritores de referencia, a quienes pueden pedir que firmen sus ejemplares en persona. De las casi ochenta presentaciones, más de la mitad son de extremeños, que presumirán estos días de sus flamantes páginas con nombre propio.

El paseo de San Francisco ha estrenado la portada que le concede identidad estos diez días y da paso a un programa repleto De actividades. Esta tarde ha tenido lugar el pregón a cargo del escritor Juan Manuel de Prada, que aunque nacido en Baracaldo, se crió en Zamora y en 2021 recibió el Premio Castilla y León de las Letras. Ha pasado más veces -muchas- por Badajoz y siempre con algo que contar.

También esta tarde se ha inaugurado en la caseta de la Unión de Bibliófilos Extremeños la exposición dedicada a quien fue uno de ellos, Manuel Terrón Albarrán.

Y a partir de ahí, el paseo es un escaparate de libros, en papel y de viva voz. Por San Francisco pasarán Vicente Vallés, Luz Gabás (mañana sábado los dos), Isaac Palmiola, Violeta Reed, Jaime de los Santos, Luis Zueco, Ismael Martínez Biurrum, Sergio del Molino, Fernando Mora, Isabel San Sebastián, Lana Corujo, Fernando Bonete, Lorenzo Silva, Silvia Bezos, Rosser Amills, Ángela Banzas, Santiago Díaz, Juan Soto Ivars, Espido Freire , Blue Jeans, César Pérez Gellida y Juan del Val. Todos esos y muchos más.

Además habrá talleres juveniles con institutos concertados, manualidades en inglés, mercadillo de fanzines, tebeoteca, rincón de la lectura, cuentacuentos y teatro para los niños en el López de Ayala.

Seguro que algo se nos escapa. Es cuestión de pasar, ver y leer.

¿Cuál es el horario de la Feria del Libro de Badajoz?

El horario de la Feria del Libro de Badajoz de lunes a jueves es de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.30 a 22.00 horas por la tarde.

De viernes a domingo cambia y abre más tarde: de 11.00 a 14.30 horas y de 17.30 a 22.00 horas.

El domingo 17 de mayo, que es cuando termina, solo abre de 11.00 a 14.00 horas. Cerrará con un concierto de la Banda Municipal de Música de Badajoz.