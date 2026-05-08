Badajoz concentra cultura, música, literatura y planes familiares este fin de semana

Badajoz encara un fin de semana cargado de propuestas culturales y de ocio para todos los públicos. Desde este viernes, 8 de mayo, y hasta el domingo, 10, la ciudad ofrece una programación variada en la que destacan la 45 Feria del Libro de Badajoz, las exposiciones repartidas por distintos espacios, los conciertos, el teatro musical, el humor y las actividades familiares.

Viernes

La jornada arranca esta tarde, de 16.00 a 20.00 horas, con el VII Curso de Jazz del Conservatorio Profesional Juan Vázquez. Además, a las 17.30 horas, arranca uno de los grandes planes del fin de semana: la 45 Feria del Libro de Badajoz, en el paseo de San Francisco. La cita estará abierta hasta las 22.00 horas y contará con rincón de lectura, talleres infantiles y actividades en torno al libro y la creación literaria.

A las 19.00 horas, El Hospital Centro Vivo acoge la presentación de 'Todos los principios', una historia de venganza presentada por Luis Sáez. Media hora después, a las 19.30 horas, el Edificio Montesinos 22 recibe el concierto 'A viva voz', con el barítono André Baleiro y el pianista David Santos, una propuesta vocal que invita al público a un viaje musical de inspiración marítima.

La tarde-noche continúa a las 20.00 horas con dos citas simultáneas: en Ámbito Cultural se celebra la entrevista 'Copeando V' al C.D. Badajoz'; y en el Palacio de Congresos y Exposiciones Manuel Rojas se representa 'La Pasión', un musical flamenco escrito por el poeta y flamencólogo extremeño Félix Grande.

El cierre del viernes llega a las 21.00 horas en Off Cultura con el monólogo de Luis Álvaro, una propuesta de humor basada en observaciones inesperadas y en su particular forma de transformar lo cotidiano en comedia.

Sábado

El sábado comienza con propuestas para todos los públicos. Desde las 10.00 horas, la Plaza Alta acoge el Mercado Floral, que se prolongará hasta las 14.00 horas. También a las 10 horas parte la VI Marcha Solidaria de AOEX, con salida desde la Residencia Universitaria Hernán Cortés y llegada al Centro Comercial El Faro tras un recorrido de 7,5 kilómetros. La iniciativa, organizada con carácter solidario, se desarrollará hasta las 13.00 horas.

La 45 Feria del Libro de Badajoz vuelve a ser uno de los puntos centrales del día. Abrirá de 11.00 a 22.00 horas en el paseo de San Francisco, con rincón de lectura, talleres y actividades literarias durante la mañana y la tarde.

A las 11.30 horas, la Biblioteca del Estado Bartolomé J. Gallardo propone el taller 'Haz tu móvil de El Principito', dirigido a niños y niñas a partir de 6 años y organizado por la biblioteca junto a Divadlo Producciones. A las 12.00 horas, El Hospital Centro Vivo acoge el espectáculo circense 'Cream', una performance de malabares que explora la relación entre el ser humano y la máquina en la era tecnológica.

Por la tarde, la música toma protagonismo: a las 19.00 horas, Four Monkeys actúa en Puertatrece, mientras que a las 19.30 horas lo harán en La Santa al igual que Soversion. Para cerrar el sábado, a las 22.00 horas el Centro Comercial El Faro organiza un taller de bachata con José Manuel Sentimiento, en el salón de juego & Sports Bar Pause&Play, con plazas bajo inscripción.

Domingo

La mañana ofrece de nuevo la apertura de monumentos abiertos, de 10.00 a 14.00 horas, mientras que la 45 Feria del Libro de Badajoz continuará en el paseo de San Francisco de 11.00 a 22.00 horas, con rincón de lectura y talleres en la carpa infantil.

A las 17.00 horas, el Palacio de Congresos y Exposiciones Manuel Rojas presenta 'Las Guerreras K-pop', una propuesta musical para público familiar protagonizada por Rumi, Mira y Zoey, superestrellas del pop coreano que forman parte de la banda HUNTR/X y esconden una identidad secreta como cazadoras. A esa misma hora, los monumentos vuelven a abrir en horario de tarde, de 17.00 a 19.00 horas.

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El cierre del fin de semana llega a las 20.00 horas en Off Cultura con el concierto de Paulo Domínguez, que se prolongará hasta las 22.30 horas y pondrá el broche musical a tres días de actividad cultural en la ciudad.