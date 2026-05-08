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El barítono André Baleiro y el pianista David Santos protagonizan un concierto sobre la fuerza del mar

El recital, que crea un paisaje sonoro a partir de dos grupos temáticos, comenzará esta tarde a las 19.30 horas en Montesinos 22

Los artistas André Baleiro y David Santos.

Los artistas André Baleiro y David Santos. / Fundación CB

Jose Ballesteros

Badajoz

André Baleiro y David Santos embarcarán al público en un viaje marítimo a través de la canción. El recital del barítono y el pianista tendrá lugar en Montesinos 22 a las 19.30 horas, este concierto está incluido dentro del ciclo de espectáculos de 'A viva voz', que organiza Fundación CB.

El recital consta de diecisiete piezas de compositores diferentes, creando un paisaje sonoro de la naturaleza donde, según los organizadores, "el mar emerge como una fuerza motriz, un entorno onírico y un espejo de las emociones humanas".‌

Contemplar el mar en su esplendor

Cada canción de este recital revela un momento de la relación "simbólica y profunda" del ser humano con el mar, "un elemento importante para la historia de las Azores y Portugal". Lugares en los que está ambientado este espectáculo.

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El concierto estará dividido en dos grupos temáticos. Según la organización del recital, comenzará con el "irresistible impulso de zarpar en busca de nuevas aventuras y experiencias, de descubrir islas desconocidas y el seductor, pero peligroso, canto de las sirenas". Mientras que la segunda parte del concierto, contemplará al mar "en todo su magnífico esplendor, sus mágicos efectos de luz al atardecer y la angustia de las tormentas".

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