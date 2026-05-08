Los 'hobbits' del Señor de los Anillos se mudan a las orillas del Guadiana en Badajoz

El entorno del río Guadiana a su paso por Badajoz va a transformarse este fin de semana en un rincón de la Tierra Media del Señor de los Anillos. La Comarca con todos sus 'hobbits' llegan al parque del río, al lado del parking de las moreras, este domingo 10 de mayo, a las 13.00 horas. La cita es una quedada apta para todos, ya sean socios o no de la delegación extremeña de la Sociedad Tolkien Extremeña llamada 'Smial de Fangorn'.

Será la segunda edición del 'Picnic Hobbit', una actividad que combina la pasión por la literatura fantástica con la convivencia al aire libre de los admiradores de las obras del escritor J.R.R Tolkien. En este encuentro, los 'personajes' de la Tierra Media se reunirán en la nueva Comarca, o mejor dicho, el parque del río, donde recrearán la estética de las películas y libros del Señor de los Anillos o El Hobbit gracias a su vestimenta y gastronomía temática.

Cuidada ambientación

La cita, que ha congregado en su primera celebración a sesenta personas, destaca por su cuidada ambientación. Uno de los pilares de esta celebración ha sido la gastronomía. Siguiendo la tradición de los hobbits, conocidos por su amor a la buena mesa, los participantes compartieron platos elaborados para la ocasión, muchos de ellos inspirados en las descripciones de los libros o vistos en las películas. El encuentro también incluyó, en su primera edición, sesiones de lectura entre todos los asistentes, que rememoraron sus partes preferidas de las obras del autor británico.

El picnic hobbit se ha convertido ya en una fecha señalada en los calendarios de los hobbits de La Comarca. Además de los socios de Smial de Fangorn, la quedada suele atraer a curiosos y familias que pasean por el río y quedan sorprendidos por el despliegue de capas, pies descalzos y pipas de madera. Muchos de esos 'humanos' que se acercaron a la sociedad hobbit preguntaron por futuras actividades que organiza la sociedad e incluso pudieron adquirir chapas realizadas por los artesanos del metal de la Tierra de Media.

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Este tipo de salidas organizadas promueven la lectura y el respeto por el entorno natural de la ciudad, demostrando que la cultura y el ocio pueden convivir en eventos descentralizados y participativos.