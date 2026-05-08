CONCURSO: Celebra con nosotros el 20 aniversario de La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz quiere celebrar sus 20 años de historia junto a sus lectores. Con motivo de este aniversario, ponemos en marcha una campaña especial de participación que incluirá cuatro sorteos a lo largo del año, con premios pensados para agradecer la fidelidad de quienes nos acompañan cada día.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de El Corte Inglés, nace con un objetivo doble: celebrar dos décadas de información local y, al mismo tiempo, poner a prueba el conocimiento de los lectores sobre la actualidad de Badajoz.

Durante el año se sortearán diferentes premios, entre ellos una tablet, un televisor de 32 pulgadas, una tarjeta regalo de 50 euros y una tarjeta regalo de 150 euros para consumir en El Corte Inglés.

El primer sorteo se celebrará el próximo 15 de mayo y tendrá como premio una tarjeta regalo de 50 euros.

¿Cómo conseguirla?

Para entrar en el sorteo, deberás completar el test cultural sobre la actualidad de Badajoz que encontrarás al pie de esta noticia. El cuestionario estará formado por 10 preguntas tipo test relacionadas con noticias, acontecimientos, cultura, ciudad, sociedad y temas de interés local de los últimos meses.

Una vez cerrado el plazo de participación, entrarán en el sorteo todos los participantes que hayan conseguido la máxima puntuación en el test. Entre ellos se elegirá al ganador del primer premio mediante una aplicación de sorteos de azar.

El nombre de la persona ganadora se dará a conocer en nuestras redes sociales y en nuestra cabecera, tras la celebración del sorteo.

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Con esta campaña, La Crónica de Badajoz queremos agradecer la fidelidad de nuestros lectores quienes han hecho posible estos 20 años de información cercana, rigurosa y comprometida con Badajoz.