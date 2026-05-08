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Se empotra un coche contra la fachada de la consejería de Agricultura de Badajoz

Como consecuencia del siniestro, además, la copiloto del vehículo resultó herida y tuvo que ser hospitalizada

Así ha quedado la fachada de la consejería de Agricultura tras el accidente.

Así ha quedado la fachada de la consejería de Agricultura tras el accidente. / Diego Rubio Paredes

Carolina León Carvajal

Badajoz

Un coche se ha empotrado contra la fachada de la consejería de Agricultura, en la vía Nuestra Señora de Bótoa, en el cruce con la avenida Adolfo Suárez, en Badajoz.

En concreto, el siniestro vial se produjo en la madrugada del pasado sábado 2 de mayo, después de que el conductor, un varón de 39 años, se quedara dormido al volante, perdiendo el control del turismo, según ha informado la Policía Local a este diario.

Gran boquete

Como consecuencia del accidente, la fachada de la consejería de Agricultura ha quedado visiblemente dañada, con un gran boquete en uno de sus laterales.

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Además, la copiloto del vehículo, una mujer de 44 años, resultó herida y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria.

La consejería de Agricultura, en Badajoz, con el boquete en su fachada.

La consejería de Agricultura, en Badajoz, con el boquete en su fachada. / Diego Rubio Paredes

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