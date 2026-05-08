La escasez de viviendas en Badajoz tensa la actividad de las agencias inmobiliarias

La escena empieza a repetirse en numerosos edificios de Badajoz: vecinos que encuentran en su buzón mensajes de supuestos compradores interesados en adquirir viviendas en la zona. Detrás de muchos de estos papeles no hay particulares, sino agencias inmobiliarias que buscan captar pisos en un mercado marcado por la escasez y cada vez más tensionado.

La falta de oferta ha llevado al sector a recuperar prácticas tradicionales como el buzoneo, una técnica que había quedado prácticamente en desuso. «No hay vivienda, ya no vale con los clientes referidos que tenemos de nuestra trayectoria», explica Ángel Sotoca, agente inmobiliario en Portal 24, quien reconoce que la situación ha obligado a reinventar la captación: «Ahora ya hay que buscarse la vida con otras acciones. El buzoneo es una cosa que no se hacía y hemos vuelto a utilizarlo».

El desequilibrio entre oferta y demanda es, hoy por hoy, el principal rasgo del mercado local. «Tenemos una demanda altísima y la oferta es bajísima», señala Sotoca. Esta presión ha cambiado incluso los tiempos de venta. «Antes era prácticamente 15-20 días y ya nos vamos a dos meses y medio o tres», detalla, evidenciando una ralentización que no responde a falta de interés, sino a la escasez de inmuebles que vender.

Vías para captar casas

En este contexto, cualquier vía para captar inmuebles es válida. El buzoneo convive ahora con estrategias digitales cada vez más sofisticadas. Las redes sociales se han convertido en un escaparate clave, donde algunas agencias optan por contenidos creativos para destacar. «Intentamos que los vídeos sean divertidos. Buscamos el punto gracioso, que llame la atención», apunta Sotoca sobre los vídeos que producen para redes sociales con el fin de atraer clientes.

Otras agencias, sin embargo, apuestan por un enfoque más informativo. Tana Almodóvar, CEO y fundador de Loft Sinergias Inmobiliarias, explica que su estrategia pasa por generar confianza: «Estamos muy volcados en todo lo digital. En la búsqueda de vendedores creemos que si nos ven las caras creamos confianza porque ven a quienes les van a atender en la oficina». Es una forma de humanizar el servicio y diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Mensajes anónimos

No todas las técnicas de captación son así de directas. Últimamente, han proliferado los mensajes anónimos en buzones que simulan ser de particulares interesados en comprar vivienda. Un formato que genera recelo tanto entre profesionales como entre vecinos. «Tú no buscas aquí un piso para comprar, lo que quieres es tenerlo en la base de datos. No es una realidad», advierte Sotoca.

Desde el sector también se alerta del impacto que estas prácticas pueden tener en la percepción del cliente. Almodóvar se muestra tajante: «A nosotros no nos gusta porque te crea mucha desconfianza, realmente no sabes a quién estás llamando». Frente a ello, defiende una captación transparente: «Siempre con el logotipo y todo preparado para que se vea que hay detrás un profesional».

Este diario se ha puesto en contacto con una de las agentes inmobiliarias que recurre a este tipo de mensajes anónimos para captar vendedores, pero ha desestimado hacer declaraciones al respecto.

Causas de la gran demanda

La raíz del problema, en cualquier caso, sigue siendo estructural. A esta situación se suma el efecto del mercado del alquiler: «Los precios de alquiler están desorbitados y compra el que puede comprar», dice Almodóvar. Esto genera que haya mayor presión sobre la compraventa de viviendas.

Ni siquiera la obra nueva logra aliviar la tensión. «Se queda escasa para toda la demanda y de segunda mano ya ni te cuento», añade. El resultado es un mercado tensionado en el que cada vivienda disponible se convierte en un bien muy disputado.

Con este panorama, el sector inmobiliario en Badajoz vive una paradoja: nunca ha habido tantos compradores potenciales, pero tampoco tan pocas viviendas disponibles. Y en ese escenario, los buzones vuelven a llenarse, no de cartas personales, sino de una necesidad creciente: encontrar casas que vender.