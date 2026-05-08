Juan Manuel de Prada en Badajoz: "La tecnología es una amenaza para el ser humano"

Juan Manuel de Prada, escritor, filólogo, crítico literario y cinematográfico y articulista, no tiene redes sociales y su teléfono móvil es un modelo simple, antiguo, 'vintage', que prácticamente solo le permite recibir y hacer llamadas. Es toda una declaración de vida, que se refleja en el mensaje que ha trasladado este viernes en la inauguración de la 45 Feria del Libro de Badajoz Juan Manuel de Prada (Barakaldo Vizcaya, 1979) ha sido el pregonero.

El pregonero ha elogiado la Feria del Libro de Badajoz, los libros y la lectura y ha hablado "de cómo los libros nos acompañan, cómo nos inspiran, cómo iluminan nuestra vida y lo necesario que es preservar los libros en este momento en el que estamos tan colonizados y asediados por la tecnología, que está cambiando nuestra vida". En su opinión, "tenemos que ser cautos y no dejarnos tiranizar por la tecnología". De todo ello ha hablado, así como de su formación como lector, con "una oda a los libros, que es lo que nos reúne en esta feria".

-¿Cree que la tecnología es una amenaza para los libros?

-Creo que la tecnología es una amenaza para el ser humano. La tecnología tiene un problema y es que modifica nuestra conducta. Por lo tanto, nos hace hacer cosas que no haríamos si no dispusiésemos de ella. Esto ha ocurrido siempre así. Concretamente, las nuevas tecnologías que tienen que ver con la conectividad, es decir, estar siempre conectados, es indudable que está deteriorando nuestra capacidad de concentración. Hay estudios científicos que lo prueban. Es evidente que están afectando a uno de nuestros hemisferios cerebrales y que están provocando un cambio antropológico con el que tenemos que ser muy cuidadosos. Porque disminuye nuestras capacidades. En este sentido, es muy importante que nos impongamos a las tecnologías. Yo no digo que prescindamos, pero evidentemente no podemos vivir para la tecnología y, sobre todo, no tenemos que abandonar hábitos que sabemos que son buenos para estimular nuestras capacidades, como es la lectura.

-¿No tiene redes sociales?

-No las tengo, nada de nada. Tengo un móvil de los de hace veinte años. No tengo aplicaciones ni internet. Así el día da mucho más de sí, cuando no estás dependiendo de la tecnología. Esto es una opción personal, que me parece legítima, y la contraria. Pero creo que tenemos que darnos cuenta de que la tecnología está cambiando nuestra conducta y está deteriorando algunas de nuestras potencias y nuestras facultades mentales. La concentración, de forma muy evidente, y la memoria. En la medida que sabemos que podemos recurrir a la Inteligencia Artificial o a Google, nuestra reserva de conocimientos se va mustiando. Por eso tenemos que ser cautos y reflexionar seriamente sobre ellas, sin tremendismos, sin grandes tragedias, pero con conciencia de lo que está pasando.

-¿Cuál ha sido su formación como lector?

-Yo tuve una experiencia que hoy en día se hubiera considerado traumática y los pedagogos habrían metido a mi abuelo en la cárcel. Mi abuelo me enseñó a leer y a escribir a la vez que a hablar. Aprendí a leer y a escribir antes de cumplir los 3 años. Con lo cual, mi relación con el mundo ha estado muy marcada por la lectura, por la edad tempranísima a la que aprendí. Esto me ha marcado el carácter, mi percepción del mundo y naturalmente mi vocación. Supongo que por eso soy escritor: porque mi abuelo cometió esa locura.

Juan Manuel de Prada está convencido y defiende que "los libros nos dan mucho". "No podemos vivir sin los libros, por eso es tan importante que no renunciemos a ellos". Piensa que "seguramente son el gran tótem de nuestra civilización, el objeto más importante en la historia humana, quizá con la rueda: pero uno se puede quedar quieto y no puede estar sin leer". Cita la novela de Ray Bradbury de ciencia ficción 'Fahrenheit 451'. El título hace referencia a la temperatura a la que arde el papel. Es una distopía que habla de un mundo en el que los libros son perseguidos, los queman y logran que desaparezcan. Sin embargo, hay personas, los hombres-libro, que han memorizado libros y por la noche la resistencia se reúne y recitan el libro entero y la gente escucha. "Con esto quiero decir que los libros son los custodios de la civilización y, por lo tanto, es muy importante que los mantengamos vivos y los cuidemos".

-¿Qué libro está leyendo ahora y cuál recomendaría?

-Por cuestiones de trabajo estoy leyendo las memorias de un político catalán durante la Guerra Civil. Siempre hay que recomendar 'El Quijote'. Decía Unamuno en un hermoso soneto dedicado a la lengua española que Dios le dio a Cervantes el Evangelio del Quijote. Yo creo que 'El Quijote' es como el Evangelio español, una obra llena de enseñanzas para la vida, amenísima y maravillosa y también una escuela para el buen vivir. Es una obra a la que siempre tenemos que volver. Además, no olvidemos que seguramente es la mayor expresión del genio español.

Juan Manuel de Prada se ha mostrado muy agradecido al ayuntamiento por haber pensado en él como pregonero y a los pacenses "por la acogida, siempre que vengo a esta ciudad tan querida para mí". A su lado, el alcalde, Ignacio Gragera, ha destacado que en estos diez días de feria, en San Francisco se celebra "una fiesta de la cultura". "Siempre hemos querido que la Feria del Libro represente un compromiso de la ciudad con la cultura, en la esperanza y el convencimiento de que esta edición será referente".