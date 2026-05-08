Tras el registro de una vivienda
Más de un kilo de cocaína en un tejado y cuatro detenidos: resultado de la operación policial en Antonio Domínguez en Badajoz
El juez envía a prisión provisional a uno de ellos y deja en libertad con cargo a los otros tres
Más de un kilo de cocaína en un tejado y cuatro detenidos, tres hombres y una mujer. Es el resultado de la operación desarrollada el pasado miércoles por la noche la Policía Nacional en la barriada de Antonio Domínguez de Badajoz, donde llevó a cabo el registro de una vivienda de la calle Sebastián Moreno de Espinosa.
Según ha podido saber este diario, en un primer momento se habrían intervenido pequeñas cantidades de droga en el domicilio, pero la sospecha de que pudiera haber más llevó a los agentes a regresar al día siguiente. Fue entonces cuando encontraron la bolsa con algo más de un kilo de cocaína en el tejado de una vivienda colindante a la registrada. También contenía útiles de uso habitual en el tráfico de drogas.
En la operación, la Policía Nacional detuvo los inquilinos de la vivienda, un hombre y una mujer, y a dos personas más: a un familiar de la pareja, por presuntamente colaborar con ellos, y a otro varón, a quien supuestamente se incautó una cantidad "importante" de speed, aunque no está claro que tenga relación con el resto, según testimonios recogidos por este medio.
Tras pasar a disposición judicial este viernes, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del primero por tráfico de drogas y ha puesto en libertad con cargo a los otros tres. Ninguno de los detenidos cuenta con antecedentes.
Esta operación, según fuentes consultadas, no está relacionada con la que la Policía Nacional desarrolló también el miércoles por la tarde en San Roque.
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