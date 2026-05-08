La librería Tusitala rescata la obra de Agustín Gómez Arcos, autor olvidado en España

Hay autores que habitan en un silencio injusto hasta que la pasión de un librero decide poner su obra en el escaparate de la Feria del Libro. Eso es lo que ha hecho Agustín Lozano, de la librería Tusitala, rescatando con su recomendación la voz de Agustín Gómez Arcos con 'El cordero carnívoro'. La historia que narra es la de un éxito de un autor forjado desde la distancia del exilio francés.

La obra desvela, de una forma desgarradora y directa, los traumas causados por la guerra civil en una familia burguesa andaluza. El protagonista de este relato es un joven que, al alcanzar los 25 años de edad, comienza a desgranar su existencia y el descubrimiento de su propia homosexualidad. Este, realiza profundas reflexiones sobre las relaciones con su entorno, la muerte, la identidad sexual, la libertad, sus creencias religiosas, entre otras muchas, desvelando una novela que cabalga entre el amor y el odio.

Según Lozano, es importante destacar que la importancia de esta obra reside en hacer triunfar a un autor español que ya obtuvo reconocimiento en Francia -donde vivió desde su exilio en los años 60, hasta su muerte-. "En Francia se estudian sus libros en los institutos desde hace años", señala Lozano, que ha lamentado que en nuestro país fuese un "desconocido" hasta que, hace poco, un documental y el trabajo de la editorial lo han convertido "en un autor de moda", ha puntualizado.

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Esta recomendación, medio camino entre el realismo y la denuncia social, busca levantar sensaciones en el lector. Un libro recomendado para aquellos que buscan una literatura que narre historias y tengan alma. Desde la Librería Tusitala, buscan que el lector conozca a autores de calidad y conviertan su experiencia en un descubrimiento de nuevas emociones que 'El cordero carnívoro' sabe despertar.