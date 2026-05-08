La recomendación del librero
La librería Tusitala rescata la obra de Agustín Gómez Arcos, autor olvidado en España
El librero Agustín Lozano rescata la voz del escritor español exiliado en Francia con la novela 'El cordero carnívoro'
Hay autores que habitan en un silencio injusto hasta que la pasión de un librero decide poner su obra en el escaparate de la Feria del Libro. Eso es lo que ha hecho Agustín Lozano, de la librería Tusitala, rescatando con su recomendación la voz de Agustín Gómez Arcos con 'El cordero carnívoro'. La historia que narra es la de un éxito de un autor forjado desde la distancia del exilio francés.
La obra desvela, de una forma desgarradora y directa, los traumas causados por la guerra civil en una familia burguesa andaluza. El protagonista de este relato es un joven que, al alcanzar los 25 años de edad, comienza a desgranar su existencia y el descubrimiento de su propia homosexualidad. Este, realiza profundas reflexiones sobre las relaciones con su entorno, la muerte, la identidad sexual, la libertad, sus creencias religiosas, entre otras muchas, desvelando una novela que cabalga entre el amor y el odio.
Según Lozano, es importante destacar que la importancia de esta obra reside en hacer triunfar a un autor español que ya obtuvo reconocimiento en Francia -donde vivió desde su exilio en los años 60, hasta su muerte-. "En Francia se estudian sus libros en los institutos desde hace años", señala Lozano, que ha lamentado que en nuestro país fuese un "desconocido" hasta que, hace poco, un documental y el trabajo de la editorial lo han convertido "en un autor de moda", ha puntualizado.
Esta recomendación, medio camino entre el realismo y la denuncia social, busca levantar sensaciones en el lector. Un libro recomendado para aquellos que buscan una literatura que narre historias y tengan alma. Desde la Librería Tusitala, buscan que el lector conozca a autores de calidad y conviertan su experiencia en un descubrimiento de nuevas emociones que 'El cordero carnívoro' sabe despertar.
- Registro policial en una vivienda de Antonio Domínguez en Badajoz
- La tienda MGI en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
- Un juzgado perdona una deuda de 190.000 euros a un vecino de Badajoz con ludopatía
- Así ha sido el atraco a mano armada en un estanco de Badajoz: 'Fue directa a la trabajadora y le puso la pistola en el abdomen
- Detenido por atracar a punta de pistola un estanco de Badajoz y llevarse 1.000 euros
- Pillan a un vecino de Badajoz circulando a 129 kilómetros por hora en una vía urbana de Talavera la Real
- El centro de día de la Luz abre sus puertas en Badajoz para mostrar su labor inclusiva: 'Queremos que conozcan nuestro trabajo
- Salud Pública activa protocolo tras un caso de meningitis en una guardería en Badajoz