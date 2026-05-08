Este sábado
El mercado floral de la plaza Alta llenará de primavera el Casco Antiguo de Badajoz
El evento consolida la participación de floristas, viveros y asociaciones locales en una cita que une naturaleza, artesanía y barrio
La Plaza Alta de Badajoz volverá a llenarse de color, aromas y actividad con la celebración de una nueva edición del mercado floral, una iniciativa que sigue creciendo y que busca consolidar el Casco Antiguo como un punto de encuentro cultural y comercial durante los fines de semana.
El evento, impulsado por Extremeñing Topic, reúne a floristas, viveros, artesanos y colectivos locales en una propuesta que combina venta directa, divulgación y experiencias participativas. En esta ocasión, la cita, que se celebrará de 10.00 a 14.00 horas este sábado 9 de mayo, llega con una ampliación notable de participantes y contenidos.
Más implicación y participación
La promotora del mercado floral, Marci Pulido, destaca el crecimiento de la iniciativa y la respuesta del sector: "Cada vez hay más implicación y participación por parte de floristeros", subrayando además la diversidad de la oferta. Entre los expositores confirmados se encuentra una empresa de Valdelacalzada especializada en flor cortada; también habrá árboles frutales, incluidos cítricos; plantas de temporada; aromáticas y colgantes. Además, como en ediciones anteriores, la artesanía local también tendrá su espacio en este mercado siempre que haya vínculo con el arte floral y de las plantas.
También tendrá un papel destacado la Asociación de Bonsáis de Badajoz, junto a puestos dedicados a jardinería, sustratos, herramientas de huerto y otros utensilios procedentes de localidades como Lobón, ampliando así el abanico de productos para profesionales y aficionados.
Talleres
El mercado no solo se centrará en la venta, sino también en la experiencia. Pulido explica que se han programado talleres creativos y formativos, entre ellos la elaboración de una crema natural con lavanda, karité y aceite de almendras, así como una actividad artesanal para decorar tablas de cocina con elementos florales. A ello se suma una muestra de artesanía local con maceteros, piezas de macramé y cerámica.
El objetivo de esta cita es seguir dinamizando la plaza Alta y reforzar el vínculo entre el Casco Antiguo y la ciudadanía, apostando por actividades que combinen tradición, sostenibilidad y economía local. Desde la organización se mantiene además la puerta abierta a nuevas incorporaciones de artesanos y expositores que quieran sumarse a futuras ediciones.
Con esta nueva convocatoria, el mercado floral de Badajoz se consolida como una de las iniciativas más singulares del panorama urbano, un espacio donde la naturaleza y la creatividad conviven en pleno corazón histórico de la ciudad.
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