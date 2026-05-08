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Este sábado

El mercado floral de la plaza Alta llenará de primavera el Casco Antiguo de Badajoz

El evento consolida la participación de floristas, viveros y asociaciones locales en una cita que une naturaleza, artesanía y barrio

Mercado floral en la plaza Alta de Badajoz celebrado en el mes de febrero.

Mercado floral en la plaza Alta de Badajoz celebrado en el mes de febrero. / Jota Granado

Jonás Herrera

Jonás Herrera

Badajoz

La Plaza Alta de Badajoz volverá a llenarse de color, aromas y actividad con la celebración de una nueva edición del mercado floral, una iniciativa que sigue creciendo y que busca consolidar el Casco Antiguo como un punto de encuentro cultural y comercial durante los fines de semana.

El evento, impulsado por Extremeñing Topic, reúne a floristas, viveros, artesanos y colectivos locales en una propuesta que combina venta directa, divulgación y experiencias participativas. En esta ocasión, la cita, que se celebrará de 10.00 a 14.00 horas este sábado 9 de mayo, llega con una ampliación notable de participantes y contenidos.

Cartel del mercado floral de la plaza Alta de Badajoz del mes de mayo.

Cartel del mercado floral de la plaza Alta de Badajoz del mes de mayo. / La Crónica

Más implicación y participación

La promotora del mercado floral, Marci Pulido, destaca el crecimiento de la iniciativa y la respuesta del sector: "Cada vez hay más implicación y participación por parte de floristeros", subrayando además la diversidad de la oferta. Entre los expositores confirmados se encuentra una empresa de Valdelacalzada especializada en flor cortada; también habrá árboles frutales, incluidos cítricos; plantas de temporada; aromáticas y colgantes. Además, como en ediciones anteriores, la artesanía local también tendrá su espacio en este mercado siempre que haya vínculo con el arte floral y de las plantas.

También tendrá un papel destacado la Asociación de Bonsáis de Badajoz, junto a puestos dedicados a jardinería, sustratos, herramientas de huerto y otros utensilios procedentes de localidades como Lobón, ampliando así el abanico de productos para profesionales y aficionados.

Talleres

El mercado no solo se centrará en la venta, sino también en la experiencia. Pulido explica que se han programado talleres creativos y formativos, entre ellos la elaboración de una crema natural con lavanda, karité y aceite de almendras, así como una actividad artesanal para decorar tablas de cocina con elementos florales. A ello se suma una muestra de artesanía local con maceteros, piezas de macramé y cerámica.

Carteles de los talleres programados para esta edición del mercado floral de la plaza Alta de Badajoz.

Carteles de los talleres programados para esta edición del mercado floral de la plaza Alta de Badajoz. / La Crónica

El objetivo de esta cita es seguir dinamizando la plaza Alta y reforzar el vínculo entre el Casco Antiguo y la ciudadanía, apostando por actividades que combinen tradición, sostenibilidad y economía local. Desde la organización se mantiene además la puerta abierta a nuevas incorporaciones de artesanos y expositores que quieran sumarse a futuras ediciones.

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Con esta nueva convocatoria, el mercado floral de Badajoz se consolida como una de las iniciativas más singulares del panorama urbano, un espacio donde la naturaleza y la creatividad conviven en pleno corazón histórico de la ciudad.

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