Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El poco habitual buzoneo se ha incrementado y algunos de ellos de manera anónima algo que critican los expertos. Los profesionales del sector recurren a las redes sociales para captar nuevos clientes

El coste de los inmuebles sufre una leve corrección tras años de subidas

Esta convocatoria, la más importante de la cultura en la ciudad, ofrecerá 79 presentaciones, así que toma nota de las que se celebrarán en esta primera jornada

El recital, que crea un paisaje sonoro a partir de dos grupos temáticos, comenzará esta tarde a las 19.30 horas en Montesinos 22

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La exposición ha sido inaugurada este jueves en la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz. Permanecerá abierta al público hasta el próximo 6 de junio