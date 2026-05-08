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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
La escasez de viviendas en Badajoz tensa la actividad de las agencias inmobiliarias
El poco habitual buzoneo se ha incrementado y algunos de ellos de manera anónima algo que critican los expertos. Los profesionales del sector recurren a las redes sociales para captar nuevos clientes
Los precios de las viviendas en Badajoz se estancan, pero siguen en máximos históricos
El coste de los inmuebles sufre una leve corrección tras años de subidas
Programación del viernes 8 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: pregón, horarios y actividades
Esta convocatoria, la más importante de la cultura en la ciudad, ofrecerá 79 presentaciones, así que toma nota de las que se celebrarán en esta primera jornada
El barítono André Baleiro y el pianista David Santos protagonizan un concierto sobre la fuerza del mar
El recital, que crea un paisaje sonoro a partir de dos grupos temáticos, comenzará esta tarde a las 19.30 horas en Montesinos 22
Teresa Crespo invita a explorar el diálogo entre la poesía y la fotografía en su muestra '21 + 7, Haiku del Corazón'
La exposición ha sido inaugurada este jueves en la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz. Permanecerá abierta al público hasta el próximo 6 de junio
- Registro policial en una vivienda de Antonio Domínguez en Badajoz
- La tienda MGI en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
- Un juzgado perdona una deuda de 190.000 euros a un vecino de Badajoz con ludopatía
- Así ha sido el atraco a mano armada en un estanco de Badajoz: 'Fue directa a la trabajadora y le puso la pistola en el abdomen
- Pillan a un vecino de Badajoz circulando a 129 kilómetros por hora en una vía urbana de Talavera la Real
- Detenido por atracar a punta de pistola un estanco de Badajoz y llevarse 1.000 euros
- El centro de día de la Luz abre sus puertas en Badajoz para mostrar su labor inclusiva: 'Queremos que conozcan nuestro trabajo
- Si se cruza un niño pequeño, lo matan': miedo en Valdepasillas por el uso incívico de patinetes en el parque Alconchel