A pie de calle | Fernando Calzadilla: una avenida funcional, céntrica y con mucha actividad en Badajoz

La avenida Fernando Calzadilla de Badajoz conecta barrios, servicios y comercios. A simple vista, puede parecer una calle de paso, pero en su recorrido conviven historia, negocios tradicionales, bloques de viviendas y parte de la evolución urbana de la ciudad.

La vía une el entorno de la avenida de Europa con la zona de Juan Pereda Pila y Juan Sebastián Elcano. Antiguamente, este trazado estuvo vinculado a la carretera de Valverde, antes de consolidarse como avenida urbana.

¿Quién fue Fernando Calzadilla?

La avenida toma este nombre por el que fue alcalde de Badajoz entre los años 1941 y 1944. Durante ese periodo, Fernando Calzadilla Maestre también fue procurador en Cortes por su condición de alcalde de capital de provincia, dentro de la estructura política de la época franquista.

La fuente de la Constitución es una de sus señas de identidad. Se encuentra en el comienzo de la avenida, justo en la zona donde termina la avenida de Europa.

Además, en el número 8 se ubica la Delegación de Defensa en Extremadura, que sirve como punto administrativo y de relación con la ciudadanía y otras instituciones. Un edificio que comenzó como el cuartel de Menacho en la década de los 50 y, a solo unos pasos, está la residencia militar Las Gravelinas, que como tal comenzó a funcionar en el año 1992.

No es una avenida monumental, sino funcional. Su valor está en la combinación de viviendas, servicios de proximidad, circulación constante y negocios como la farmacia Jorge García-Doncel, que fue inaugurada en 1956 y continúa en el mismo punto desde entonces.

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En un tramo de la avenida se concentran varios bazares chinos, situados casi de forma consecutiva, y también existen varias tiendas de accesorios de telefonía. Su ubicación céntrica y su actividad diaria hacen que, para muchos, siga siendo una de las avenidas más valoradas de Badajoz.