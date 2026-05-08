¿Quieres correr en Los Palomos? La Carrera por La Diversidad de Badajoz ya tiene fecha

La mayor fiesta de la diversidad del suroeste ibérico alza el vuelo con tiempo en cada edición y empieza a concretar fechas para su extensa programación, que va mucho más allá de la fiesta que se celebra el 6 de junio en Badajoz con grandes conciertos y un ambiente totalmente lúdico y que está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Los Palomos cumple 15 años y ha empezado a moverse en las redes y a concretar fechas.

Una de las principales citas de Los Palomos, la más deportiva, es la Carrera por la Diversidad, que alcanza su décima edición y ya tiene fecha. La organización acaba de anunciar en sus redes que la X Carrera Los Palomos-Aqualia se celebrará el domingo 31 de mayo. La cita deportiva comienza a las 9.00 de la mañana y tendrá lugar, como en las últimas ediciones, en el circuito del parque del Guadiana en Badajoz, con salida y meta en la margen derecha. El punto de salida será El Muelle del Guadiana.

¿Cuánto cuesta inscribirse?

Se han establecido tres distancias: dos carreras de 10 y 5 kilómetros y una caminata no competitiva de 2,5 kilómetros. Para quienes quieran participar, existe un enlace en chipserena para conseguir el dorsal. La inscripción general cuesta 12 euros, hasta el 22 de mayo. Toda la recaudación se destinará a la iniciativa 'Patrocina y deportista'.

Los dorsales se entregarán el día de la carrera a partir de las 8.00 horas. A las 9.00 de la mañana saldrán los atletas que corren 10 kilómetros. A las 10.45 horas está señalada la salida para el recorrido de 5 kilómetros. La caminata se iniciará a las 10.50 horas. La entrega de premios se celebrará a las 12.00 del mediodía.

Pero antes habrá mucho más. Porque Los Palomos están en danza casi todo el mes de mayo.

El próximo sábado, 16 de mayo, Los Palomos celebra la fiesta de presentación en Cáceres, en Paradiso Pub Club. La encargada de hacerlo será La Prohibida, icono del electropop y reina de la noche. Habrá fantasía, baile y fiesta antes de que empiece oficialmente la nueva edición de Los Palomos.

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Además, Los Palomos ha abierto el plazo de inscripción para la X Ruta Gastronómica, que se celebra desde el 26 de mayo al 6 de junio en Badajoz, con tartas, tapas, cócteles y ahora también los desayunos, de los que esta ciudad puede presumir.