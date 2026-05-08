El rincón de Manuel Terrón Albarrán en el paseo de San Francisco

Hay un rincón, espacioso, en la Feria del Libro de Badajoz dedicado más que a los libros, a quienes los cuidan y mantienen vivos. Es la exposición que en cada edición organiza la Unión de Bibliófilos Extremeños, que en esta edición se centra en Manuel Terrón Albarrán (Badajoz, 1926 - Badajoz, 2019), que fue abogado, escritor y bibliógrafo, entre otras muchas ocupaciones y virtudes.

La Ubex cumple 35 años de existencia. Su presidenta, Matilde Muro, explica que Manuel Terrón Albarrán «formó parte de la historia de la bibliofilia extremeña siempre» y además fue la persona que montó la primera exposición bibliográfica en Extremadura en 1974, a través de la Institución Pedro de valencia. Los libros que se presentaron en aquel entonces se muestran ahora en una vitrina. Eran nueve. Parecen pocos, pero es lo que se exhibió como material bibliográfico extremeño «importantísimo».

Por eso la Ubex ha querido rescatarla figura de Manuel Terrón Albarrán, «que es una auténtica eminencia en el mundo de la literatura, de la caza, de la pesca, del teatro, de todo lo que eran las bellas artes». Por ser de Badajoz, bibliófilo y académico de la Real Academia de Extremadura «le debíamos este pequeño homenaje».

Su gorra de caza y una petaca

Manuel Terrón impulsó numerosas iniciativas culturales. Fue secretario perpetuo de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, de la Institución Cultural ‘Pedro de Valencia’, de la Comisión Permanente de los Congresos de Estudios Extremeños, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y delegado provincial de Bellas Artes de Badajoz (1965-1972).

Además de la exposición bibliográfica, se muestran objetos personales en otras vitrinas, como su gorra de caza, sus gafas, su petaca, material de investigación (dos cajas de fotolitos sacados de archivos, porque fotografiaba documentos antiguos), así como fotos de su archivo personal. Todo este material ha sido prestado por sus herederos. También existe un catálogo, en el que ha trabajado Emiliana Habela. El catálogo recoge todo el contenido de la exposición que se puede ver en el estand del paseo de San Francisco.

«Don Manuel buscaba el arte del amanuense que elaboraba letras capitulares que él copió, dada su enorme capacidad como pintor, exploraba los paisajes de las orlas de los libros árabes embellecidos con oro, lapislázuli, tintas provenientes de metales raros, textos inalterables al paso de los siglos trazados con fórmulas químicas que se deslizaban sobre el pergamino con la precisión de un cirujano, imágenes fantasmagóricas que de nuevo reproducía en sus diarios de pesca, de caza o de búsqueda de relatos a la luz de la lumbre mientras amanece y el aguardo toca a su fin», así es como lo describe Matilde Muro en el prólogo con el que introduce el catálogo.