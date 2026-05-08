Salud Pública activa el protocolo tras un caso de meningitis en una guardería de Badajoz

Una menor de 11 meses ha ingresado en la UCI del Hospital Materno Infantil de Badajoz tras detectarse su positivo en meningitis por Neisseria Meningitidis. Los hechos han sucedido en el CEI Los Diminutos, en la barriada Antonio Domínguez de la capital pacense, según ha podido confirmar este medio. Salud Pública confirma que la niña se encuentra estable.

Desde el centro educativo informan que el caso se puso en conocimiento de Salud Pública y, estos, hablaron con los padres de la menor, a la que suministraron medicamentos y un antibiótico. Por ahora, la menor se encuentra en aislamiento.

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Activación del protocolo

Como es común en estos casos, se inició el protocolo de contactos para evitar la propagación siguiendo el itinerario que marca la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y la Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura. Los casos tendrán seguimiento, aislamiento y revisión del historial de vacunación del entorno familiar y escolar de la menor, así como del personal sanitario que la atendió.