Teresa Crespo invita a explorar el diálogo entre la poesía y la fotografía en su muestra '21 + 7, Haiku del Corazón'

Es el diálogo interno entre la poesía japonesa y la captura fotográfica del instante. La artista Teresa Crespo ha inaugurado este jueves la exposición ‘21 + 7, Haiku del corazón’, que se puede visitar hasta el próximo 6 de junio en la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz.

La muestra está compuesta por 21 haikus de la autora, las aportaciones de siete fotógrafos invitados que interpretan sus versos a través de la imagen y el prólogo de Ángela Sayago, que define la obra de Crespo. La exposición tiene como objetivo invitar al público a paralizar el ritmo frenético de lo cotidiano para redescubrir la belleza de lo efímero y la profundidad que se esconde en los pequeños detalles del presente.

Haikus de la exposición de Teresa Crespo. / J. A . B .

¿Qué significado tiene el 21 + 7 del titular?

Son 21 haikus míos, ilustrados por siete invitados.

¿Cómo surge la estructura de su exposición y qué significa para usted que estos haikus nazcan directamente del 'corazón'?

Los haikus llevan bastante tiempo presentes en mi vida, ya inauguré una exposición en 2018. Seguí unida a este concepto y comencé con la fotografía, para acompañar a mis propias exposiciones. El haiku es una vía de expresión del arte en cualquiera de sus etapas, ya sea pintura, escultura o dibujo.

En su texto de presentación menciona que el ikigai es la razón de vivir. ¿Es esta exposición su propia forma de permitir que sus posibilidades florezcan como el concepto oriental?

Sí, estamos viviendo bastantes hechos y acontecimientos en nuestra vida, hay que valorarla y agarrarnos a las pequeñas cosas de ella. Hay cosas que pasan inadvertidas y cuando realmente faltan, es el momento en el que las valoramos. Ese es el mundo del haiku, el atreverse a entrar dentro de uno mismo, interiorizar y contemplar la vida a partir de la naturaleza que sobrevive al paso de la historia.

Ha invitado usted a siete fotógrafos a interpretar su poesía. ¿Cómo ha sido unir sus versos a la mirada de otros?

Me pareció muy interesante el hecho de compartir. Para cada uno tendrá su significado y lo interpretará a su manera. A mí me pareció interesante el buscar a siete fotográfos, que ellos son realmente quienes manejan el arte de la fotografía y darles a elegir cualquier haiku de los que tenía para que lo interpretaran. Me pareció bastante interesante ya que completaba la exposición.

¿Qué le ha parecido sus interpretaciones?

Bonitas. Cada uno ha tenido la libertad de expresar lo que realmente les ha llevado a sentir y plasmar esa sensación.

¿Qué le gustaría que el espectador empiece a valorar al salir de la sala?

Me gustaría que el público comenzara a tener una mirada diferente en cuanto a la hora de vivir las emociones. Tenemos una vida demasiado rápida. Hay un haiku que resume todo lo que vivimos con la pandemia. Me inspiré al salir a pasear por el río y siendo un poco positiva, sobre todo lo que nos había estado sucediendo. Fue un punto de inflexión para valorar y cuidar las cosas pequeñas de la vida.