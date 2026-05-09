'Escribir es vivir', un ensayo que invita a la introspección y la observación

En la literatura, como en la vida, existen textos que más allá de narrar historias, te enseñan algo. Para Miguel Ángel Carmona, de la Escuela de Narrativas Mirada y Voz, esa sensación la describe a la perfección el libro de José Luis Sampedro 'Escribir es vivir' y que expone en su caseta de la Feria del Libro de Badajoz. El autor realizó este ensayo para las conferencias magistrales que pronunció en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander el verano del año 2003.

Este libro no es solo un ensayo al uso, sino la recopilación de la sabiduría acumulada durante casi un siglo por Sampedro. "Aquí cuento yo mi vida, pero es narrada con las palabras de Olga Lucas -su mujer- que son mas mías aun siendo suyas", decía el autor, refiriéndose a que su mujer le acompañaba en la ponencia y se encargó de editar la versión, pasándola del lenguaje oral al escrito.

"No he venido aquí a hacer retórica, ni literatura... he venido aquí a vivir, a vivir cuando se me está acabando la vida y, por tanto, a disfrutarla más", es una de las frases que plasma Sampedro en el libro y algo en lo que Carmona se ha fijado. Transmite más allá de lo meramente escrito y plasma lo que fue el autor durante su vida. Y hay una frase de Olga Lucas que describe algo que une a José Luis y a Miguel Ángel: "para él escribir era vivir, no concebía la vida sin escribir".

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Aunque es un texto imprescidible para cualquier persona que quiera iniciarse en el oficio de la escritura, Carmona subraya que su alcance es mucho mayor. El libro se convierte en una invitacion a la observación y a la isntropección para cualquier amante de la lectura. Es el regalo perfecto para el lector que quiere iniciarse en el mundo de la lectura con la misma humanidad que lo hacía Sampedro. Como relata Carmona, "es una maravilla de cómo José Luis entiende el oficio de la escritura".