Badajoz se rinde a las letras: un espacio para el encuentro y la inclusión

El aroma a libro recién estrenado y el bullicio de los lectores ha regresado al paseo de San Francisco. La Feria del Libro de Badajoz comenzó ayer en una edición donde consolida su relevancia en el panorama nacional. Este año, la cita no solo destaca por la calidad de sus autores, sino por un optimismo renovado entre los libreros y una apuesta creciente por autores locales. Son 43 las casetas que se han abierto al público con propuestas diferentes, personalizadas y con muestras que acercan la literatura a todo el mundo.

El primer sábado de esta feria suele ser el termómetro de lo que vendrá, y las sensaciones son inmejorables. A pesar de que el día no ha acompañado demasiado -ha estado marcado por las nubes grises y la lluvia que aparecía de vez en cuando-, la afluencia de público ha ido creciendo conforme avanzaba el reloj. Esto solo puede indicar algo bueno: a los lectores no les para ni el mal tiempo. Y es que, en Badajoz, el espíritu por la lectura sigue intacto y más vivo que nunca.

Este año, Álvaro Resina, de la librería Mapa, destaca la energía con la que ha comenzado esta edición. Para él, la distribución de las casetas y demás áreas que han montado este año invita al paseo y al descubrimiento. Para Resina, "la feria no es solo un punto de venta, sino que es un lugar de encuentro", mientras echa un vistazo a las últimas novedades literarias. Por su parte, Enrique Moreno, de la librería Strass, señala que "las previsiones son muy positivas". A pesar de la incertidumbre que siempre rodea la climatología en estas fechas, la afluencia desde las primeras horas indica el interés por el libro físico: "Es algo que se sigue manteniendo", señala Moreno.

Feria del Libro de Badajoz / Diego Rubio

De autores locales a top ventas

Aunque este año la Feria del Libro de Badajoz cuenta con nombres del más alto nivel en el panorama nacional, los libreros comentan que se espera un fuerte tirón de la literatura local y regional. Entre los famosos Juan del Val, Violeta Reed o Blue Jeans, destacan pacenses como Miguel Ángel Carmona o Juan Pedro Plaza Carabantes, quienes ya tienen un hueco reservado en la historia de la literatura extremeña. En esta corriente hay un apoyo unánime a que hay que apostar aún más por autores locales: "Es muy necesario", destacan. A la hora de elegir un género, el público lo tiene claro: la novela destaca por encima del resto. En especial, se está vendiendo mucho la novela histórica, tal y como asegura Resina.

Pero más allá de las cifras de ventas y los autores mediáticos, la feria pertenece a quienes recorren las casetas con curiosidad. Toni y Guillermo, dos amantes de la lectura, salían de una de ellas con un libro en la mano. Para ellos, acudir a la feria es un ritual anual y no será la última vez que vayan, como asegura Toni: "Vendremos más días, porque tanto a nosotros como a nuestra hija, nos encanta leer". El libro que llevaban en la mano era de una autora local, y ambos coinciden en que se debe dar más visibilidad a estos autores: "Este año han empezado a darles más protagonismo en redes sociales. Está muy bien traer a los más vendidos porque sino a la gente le cuesta venir, pero hay que traer teloneros, y deben ser de aquí", subraya Guillermo.

Un rincón para la inclusión y la innovación

Uno de los puntos más significativos del recorrido es el espacio dedicado a la ONCE. En un esfuerzo por hacer de la cultura un bien accesible para todos, esta caseta se presenta como un ejemplo de inclusión. Aquí, los visitantes pueden acercarse a la realidad de la lectura braille y conocer los diferentes sistemas de apoyo para personas con discapacidad visual. La presencia de la ONCE en la feria no es meramente testimonial, sino que es un recordatorio de que la literatura no entiende de barreras: "Es fundamental que este espacio sea para todos, sin excepción, y que podamos disfrutar del placer de una lectura", señala Susana Mangut. Además, añade que es importante "recordarle a todo el mundo que, aunque pierda la visión, no pierde la capacidad de leer", y en eso consiste fundamentalmente su labor.

Susana Mangut con un libro escrito en braille / Diego Rubio

La formación y la creación también tienen su espacio en esta Feria del Libro de Badajoz. La Escuela de Narrativas Mirada y Voz aporta un componente didáctico esencial, recordando que, la feria, también es un lugar para aprender a contar historias. Su director, Miguel Ángel Carmona, presenta su propio libro: 'Ancestras', donde rescata la memoria de las mujeres más longevas de la provincia de Badajoz. Su escuela no solo se ofrecen manuales de escritura, cine o fotografía, sino que es su propia editorial. Por ello, en esta Feria del Libro, buscan un escaparate donde enseñar sus obras y darse a conocer al público pacense. Este año estrenan 5 libros, pero quieren seguir reivindicando la importancia de la presencia de autores locales.

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Con una agenda repleta de presentaciones, talleres, teatros y charlas, la 45ª Feria del Libro de Badajoz se encamina hacia un éxito rotundo. La combinación de grandes autores, el apoyo a la librería tradicional, la entrada de más autores locales y la apuesta por la inclusión hacen de esta edición una cita que nadie puede perderse.