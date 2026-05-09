Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Romería BótoaGuardianes del planazoSentencia
instagram

Suceso

Herido un hombre tras caer desde la muralla en el parque de la Legión

Como consecuencia, el varón ha resultado herido en la pierna con posible fractura de fémur y ha sido trasladado a un centro hospitalario

Parque de la Legión de Badajoz, donde han sucedido los hechos

Parque de la Legión de Badajoz, donde han sucedido los hechos / Andrés Rodríguez

Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

Accidente en el parque de la Legión de Badajoz. Un hombre de 35 años de edad ha resultado herido tras precipitarse desde la muralla en la mañana de este sábado.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional a este diario, el varón ha sufrido daños en una pierna con posible fractura de fémur como consecuencia de la caída.

Asimismo, la Policía Local confirma que el incidente ha requerido la movilización de los servicios de emergencia tras recibir el aviso, quienes se han desplazado hasta el lugar de los hechos para atender al herido. Finalmente, ha sido trasladado a un centro hospitalario para evaluar el alcance de los daños.

Noticias relacionadas

Por el momento, se desconocen las circunstancias concretas que han provocado el accidente, aunque todo apunta a que se trata de una caída fortuita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents