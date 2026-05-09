Herido un hombre tras caer desde la muralla en el parque de la Legión

Accidente en el parque de la Legión de Badajoz. Un hombre de 35 años de edad ha resultado herido tras precipitarse desde la muralla en la mañana de este sábado.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional a este diario, el varón ha sufrido daños en una pierna con posible fractura de fémur como consecuencia de la caída.

Asimismo, la Policía Local confirma que el incidente ha requerido la movilización de los servicios de emergencia tras recibir el aviso, quienes se han desplazado hasta el lugar de los hechos para atender al herido. Finalmente, ha sido trasladado a un centro hospitalario para evaluar el alcance de los daños.

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Por el momento, se desconocen las circunstancias concretas que han provocado el accidente, aunque todo apunta a que se trata de una caída fortuita.