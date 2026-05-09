Un incendio afecta a varios vehículos en San Roque, Badajoz

Una motocicleta y dos coches han ardido esta madrugada en la calle Vistahermosa, en la barriada pacense de San Roque, en Badajoz.

Según ha confirmado la Policía Nacional, el incendio se ha registrado durante la madrugada de este viernes y ha afectado a varios vehículos estacionados en esta vía de la barriada. Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido el fuego ni sobre su posible origen.

Diligencias

La Policía Nacional mantiene abiertas diligencias para tratar de esclarecer lo ocurrido y determinar las causas del incendio. Hasta ahora, no se ha facilitado información sobre posibles personas implicadas ni sobre daños personales derivados del suceso.

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Asimismo, por el momento no se confirma si este incendio está relacionado con los incidentes que han tenido lugar en las últimas semanas en la barriada de San Roque.