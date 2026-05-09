Luz Gabás y Vicente Vallés presentarán sus últimas obras en la Feria del Libro de Badajoz

La Feria del Libro de Badajoz continúa consolidándose como una de las citas imprescindibles de algunos de los grandes autores de España. En una jornada cargada de presentaciones, dos de las figuras más esperada de esta nueva edición, Luz Gabás y Vicente Vallés, ya se han hecho ver por la plaza de San Francisco para las presentaciones de sus nuevos libros a las 20.15 horas y a las 21.00 horas respectivamente en la carpa de conferencias.

Luz Gabás: "La lectura es refugio"

Para la autora oscense, la Feria del Libro de Badajoz ya es un territorio familiar y querido. En su tercera visita a la ciudad, la autora de 'Palmeras en la nieve' y 'Lejos de Luisiana' -que consiguió un Premio Planeta en 2022-, presenta su nueva obra 'Corazón de oro'. Con una sonrisa, Gabás destacó el crecimiento de la feria, notando el incremento de casetas desde su primera visita y la excelente organización que ha podido ver este año. "Me gustan especialmente las ferias montadas alrededor de la plaza porque dan sensación de refugio, y la lectura es refugio", confesó la escritora, resaltando lo acogedor que resulta el enclave de la plaza de San Francisco.

Sobre su encuentro con los lectores, la autora pone de manifiesto su deseo de mostrarse de forma cercana y dinámica, buscando satisfacer también la curiosidad de quienes quieren conocer no solo su obra, sino también ponerle cara a la persona que está detrás de lo que leen. Al ser preguntada por su relevancia en el panorama nacional, Gabás respondió con humildad: "Es una responsabilidad. Los escritores nos encerramos para escribir la obra y, luego, la acompañamos para que vuele", en referencia a las numerosas presentaciones que llevará a cabo. Para ella, el pilar fundamental es no defraudar a su público.

Vicente Vallés, entre la realidad y la ficción

Por su parte, el periodista y escritor madrileño Vicente Vallés, regresó a Badajoz tras cinco años de ausencia, mostrándose gratamente sorprendido por la vitalidad que ha tomado el evento pese a que el tiempo no acompañó del todo. "La veo mucho más animada y grande que la última vez que estuve aquí, así que me alegra mucho este cambio", señaló Vallés, quien, además, guarda vínculos familiares con la ciudad pacense.

El escritor presenta 'La caza del ejecutor', una novela de espías que, a pesar de que es ficción, se nutre profundamente de la convulsa actualidad internacional que él mismo comparte desde sus informativos. Señala que es "una trama de ficción incrustada en acontecimientos reales de nuestro tiempo, como la guerra de Ucrania", explicó el autor, aunque asegura que, la gente, cuando lea el libro, sabrá el acontecimiento del que habla. Vallés señala que su objetivo principal es "el entretenimiento del lector", pero no quiere renunciar a la capacidad didáctica de la escritura. Dice esperar que "el lector se lo pase bien, que se entretenga... y, luego quizás, pueda aprender algo más sobre como funciona el mundo en estos tiempos".

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La presencia de estos dos referentes literarios reafirma el éxito de esta 45.ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. La sensación de "refugio" mencionada por Luz Gabás y el aumento de lectores observado por Vicente Vallés, resumen el espíritu de una feria que parece haber encontrado un éxito más que merecido. Y es que, los libros, en tiempos de incertidumbre, siguen siendo el refugio para comprender el mundo o, simplemente, para volar lejos de él.