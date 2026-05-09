La Marcha Solidaria de la AOEX en Badajoz reúne a 500 participantes para apoyar a enfermos oncológicos

Badajoz ha vuelto a demostrar hoy que su compromiso social no tiene límites. Bajo el cielo nublado y una llovizna que ha acompañado a los participantes, la VI Marcha Solidaria de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) ha tomado las calles de la ciudad con 7 kilómetros y medio de recorrido entre la residencia universitaria Hernán Cortes y el centro comercial El Faro. Esta edición ha tenido un notable éxito de participación con unos 500 participantes, según ha confirmado la organización. Los fondos recaudados se dedicarán íntegramente a programas de atención psicológica especializada, acompañamiento emocional para padres e hijos, programas educativos y actividades de ocio terapéutico para pacientes oncológicos.

Lo que comenzó hace seis años como una pequeña iniciativa, se ha consolidado como una marea de solidaridad que ha teñido de vida el recorrido. Desde primeras horas de la mañana, las instalaciones de la residencia universitaria Hernán Cortés se comenzaban a llenar de gente. Familias completas, grupos de jóvenes de la residencia y participantes llegaban para formalizar las últimas inscripciones que, como novedad este año, podían realizarse hasta el momento de la salida. El ambiente previo ya hacía presagiar lo que ocurriría después: una demostración de que la sociedad pacense se vuelca cuando se trata de ayudar a los pacientes oncológicos más pequeños.

En la marcha solidaria ha participado el delegado de Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, quien ha subrayado el apoyo institucional al evento. La diputación no solo ha facilitado el soporte logístico, sino que lleva manteniendo un vínculo estrecho con la AOEX, cuya sede se encuentra en un edificio del organismo provincial. "Lo más importante es poner valor a los residentes de la Hernán Cortés, que son voluntarios que colaboran en la organización", señaló Cabezas. Quien también se sumó a la marcha como "un ciudadano más" ha sido el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. Motivado, además de por ayudar a una noble causa, por su hija, quien es oncóloga. Quintana quiso hacer hincapié en dos pilares básicos: la prevención y el acompañamiento. "Es muy importante el acompañamiento, pero también hay que fomentar la prevención a través de buenos hábitos de vida y afrontar la enfermedad con actitud positiva", finalizó el delegado.

Un compromiso con la esperanza

La organización del evento ha recaído, un año más, en los residentes de la Hernán Cortés -unas 140 personas-, según ha confirmado su director, Joaquín Pineda, quien destacó la importancia de que los jóvenes se involucren en causas sociales: "Buscamos que nuestros chicos se involucren en actividades sociales y solidarias", señaló. Por su parte, la educadora social y coordinadora de voluntariado de la AOEX, María Engracia Manzanero, destacó el valor de la asociación a la hora de acompañar a los pacientes.

A las 10.00 horas, tras el corte de cinta, los participantes iniciaron el camino hasta el centro comercial El Faro. El itinerario ha permitido a los asistentes disfrutar de algunos de los puntos más emblemáticos de la capital: tras dejar atrás la residencia, la marcha ha cruzado el Puente de Palmas, regalando una imagen icónica con cientos de personas sobre el río Guadiana. El paso por el parque de la margen derecha y la avenida de Elvas ha sido un goteo constante de personas.

Noticias relacionadas

Final de fiesta de película en El Patio

Si el camino fue emocionante, el final en el centro comercial El Faro ha sido inolvidable para los más pequeños. Al llegar a la meta, situada en la zona de El Patio, el cansancio de los casi 8 kilómetros se ha transformado en alegría. La asociación ha organizado una gran fiesta de convivencia donde los niños y niñas han sido los auténticos protagonistas. La sorpresa ha llegado cuando han aparecido en escena los personajes más queridos por los niños: Mickey y Minnie Mouse, acompañados por Stitch, han compartido bailes, fotos y abrazos con los asistentes. Junto a ellos, Vonco, la mascota de la AOEX, que representa el apoyo de los voluntarios, se ha convertido en el centro de todas las miradas.