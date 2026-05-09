"La pantalla no puede ser un chupete emocional": pediatras de Badajoz alertan a las familias sobre su uso en la infancia

Las pantallas forman parte de la vida diaria de los niños, pero su presencia cada vez más temprana y constante preocupa a pediatras, docentes y familias. Con ese punto de partida, Rosario Hernández y Juan Antonio Melitón, pediatras del centro de salud de Cerro Gordo, en Badajoz, impartieron este jueves en el colegio del barrio la charla 'Los niños y las pantallas: guía para padres', una actividad abierta a todas las familias y dirigida especialmente a madres y padres del alumnado de Infantil y Primaria.

La sesión tuvo un carácter interactivo y formativo, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre los efectos del uso excesivo de dispositivos digitales en la infancia y ofrecer alternativas reales para el día a día en casa.

La propuesta no buscaba rechazar la tecnología, pero sí ayudar a las familias a comprender cuándo, cómo y para qué se usan las pantallas, y qué consecuencias puede tener que ocupen espacios que antes pertenecían al juego, la conversación o el descanso.

Un altavoz más grande

Juan Antonio Melitón explicó que la necesidad de llevar esta charla al colegio surge de la convicción de que el sistema sanitario y el educativo deben colaborar más para llegar mejor a las familias. Según señaló, ambos son "los pilares básicos del estado del bienestar" y su coordinación resulta clave no solo para atender enfermedades, sino también para prevenir conductas que pueden acabar generando problemas de salud.

"En consulta solo llegamos al que viene y aquí podemos llegar a más gente, tenemos un altavoz más grande aprovechando también el colegio", afirmó el pediatra. La charla se apoya además en un trabajo de investigación sobre el uso de pantallas realizado en el marco de su máster de Atención Primaria en la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con Rosario Hernández y con la enfermera pediátrica del centro. Parte de esos datos, avanzó, serán publicados más adelante.

Desconocimiento y abuso

Uno de los mensajes centrales de la sesión fue que muchas familias no siempre son conscientes del impacto que puede tener un uso excesivo o demasiado temprano de móviles, tabletas, ordenadores o televisión. Preguntada por lo que detectan en la consulta, Rosario señaló que "hay desconocimiento porque esto se ha vendido como que era algo buenísimo para la educación, para la crianza o para el desarrollo y como hay desconocimiento pues estamos abusando".

Los pediatras vincularon este abuso con el ritmo de vida actual. Jornadas largas, prisas, cansancio y falta de tiempo hacen que en muchas ocasiones se recurra a las pantallas para ocupar momentos que los adultos no pueden atender. El problema aparece cuando el dispositivo deja de ser una herramienta puntual y se convierte en una solución habitual para entretener, calmar o silenciar una emoción.

La conversación con las familias incluyó dificultades vinculadas al sueño, la atención, el rendimiento escolar, las habilidades sociales y la salud mental

Durante la charla se habló de consecuencias físicas, mentales y relacionadas con el desarrollo. Se citaron problemas en la vista, como sequedad ocular, desarrollo de miopía e incluso casos de cataratas en personas muy jóvenes. También se abordaron dificultades vinculadas al sueño, la atención, el rendimiento escolar, las habilidades sociales y la salud mental.

Rosario Hernández explica los efectos músculo-esqueléticos del abuso digital por parte de menores. / Rebeca Porras

El chupete digital

Uno de los puntos más destacados fue la advertencia sobre el uso de pantallas como recurso para consolar. Los pediatras insistieron en que no deben utilizarse como "chupete digital" ni como "chupete emocional". La razón, explicaron, es que al hacerlo se priva a los niños de una experiencia necesaria: aprender a atravesar el enfado, el aburrimiento, la espera o la frustración.

"Es importante que tengan frustraciones en la vida", señalaron durante la sesión. No se trata de provocar malestar, sino de permitir que los menores desarrollen herramientas para gestionar los malos ratos que inevitablemente encontrarán en su vida. Cuando cada incomodidad se tapa con una pantalla, el niño pierde oportunidades para aprender a calmarse, expresarse y pedir ayuda de otra manera.

La charla también abordó la relación entre pantallas y salud mental. Los pediatras señalaron que no todos los problemas pueden atribuirse a una única causa, pero advirtieron de que el uso excesivo y temprano de dispositivos digitales es un factor importante dentro de un contexto más amplio. En niños mayores, añadieron, preocupan especialmente el acceso a contenidos no apropiados y el impacto que estos pueden tener en situaciones de vulnerabilidad.

Comidas, sueño y acompañamiento

Entre las claves prácticas, Rosario Hernández y Juan Antonio Melitón recomendaron proteger momentos esenciales del día. Evitar pantallas durante las comidas y retirarlas al menos dos horas antes de dormir fueron dos de las pautas más repetidas. Las comidas deben recuperar su papel como espacio de encuentro familiar, mientras que el descanso necesita rutinas tranquilas y alejadas de estímulos digitales.

También insistieron en la importancia del acompañamiento adulto. Las pantallas, cuando se usen, no deberían ser una actividad solitaria y sin supervisión, especialmente en edades tempranas.

El pediatra explica la influencia de las pantallas en el neurodesarrollo infantil. / Rebeca Porras

Los asistentes plantearon dudas muy concretas, como cuánto tiempo sería adecuado para ver dibujos en televisión, cómo gestionar que un hermano mayor pueda usar una tablet y el pequeño no, o cómo actuar cuando los propios padres pasan más de ocho horas frente al ordenador por motivos laborales. Sobre este último punto, los pediatras recomendaron cuidar el ejemplo y, sobre todo, la respuesta ante las demandas de los hijos. Si un niño reclama atención y el adulto responde antes a una notificación del móvil, el mensaje que recibe es que el teléfono puede parecer más importante que la familia. Por eso, aconsejaron intentar estar disponibles cuando el menor busca contacto, conversación o juego, especialmente en los momentos compartidos en casa.

Pantallas en las aulas

La charla también entró en el debate sobre el uso de tabletas y ordenadores en los centros educativos. Rosario defendió que será necesario revisar el protagonismo que han adquirido estos dispositivos. "Se ha dado demasiada importancia, ha ocupado demasiados espacios, y eso está repercutiendo de forma negativa en el desarrollo y aprendizaje de los niños", afirmó.

Juan Antonio apuntó además que en varias comunidades autónomas y países se está volviendo a retirar dispositivos digitales de las aulas al observarse un empeoramiento en aspectos relacionados con el aprendizaje y el rendimiento escolar.

La sesión concluyó con una idea de fondo. No se trata de prohibir por sistema, sino de recuperar criterio, límites y presencia adulta. Las pantallas pueden estar en la vida de los niños, pero no ocuparlo todo.

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Los pediatras imparten la charla en la biblioteca del colegio. / Rebeca Porras

La charla dejó a las familias herramientas para revisar rutinas y tomar decisiones más conscientes, y los pediatras avanzaron su intención de volver al colegio con sesiones similares para seguir acompañando a padres y madres en cuestiones relacionadas con la salud infantil.